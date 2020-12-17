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民進黨：江啟臣凍結國防預算未遂　還要求公開機密文件

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▲▼國民黨黨主席江啟臣參訪國家人權博物館 。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨黨主席江啟臣 。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨團大動作在立法院阻擋國防預算，讓總統蔡英文在中常會上，嚴肅要求全黨捍衛國防政策與預算。對此，民進黨17日傍晚，透過發言人臉書指出，要不是綠營委員們守住，否決國民黨主席江啟臣的凍結預算提案，不然重要國防建案不知會延宕到何時，且每一個重要的國防建案，都有江啟臣大力杯葛的影子，甚至凍結預算的理由，要求公開機密文件。

國民黨主席江啟臣與幾位藍營立委，提案凍結「潛艦國造」預算2000萬至50億元不等，引起外界討論；根據立院公報紀錄，藍營還凍結具急迫性裝備、飛彈車、高級教練機、F16A/B升級案等，9案共凍結約28億，刪減23.6億元。

對此，蔡英文罕見在中常會上，以非常嚴肅的態度，主動向黨內要求捍衛國艦國造、國防政策，以及國防預算。黨務人士證實，蔡英文對於在野黨凍結和刪除國防預算一事，態度非常嚴肅，並嚴正表示民進黨必須捍衛執政價值，尤其國防預算屬於國安重大議題，更要堅定捍衛。

民進黨17日也透過發言人的臉書痛批江啟臣，認為他只敢逼官員，不敢說國民黨自己提了多少凍結國防預算的提案，在委員會被民進黨委員否決，這不代表沒有提案，而是「凍結未遂」。

民進黨指出，江啟臣16日在立法院國防委員會咆哮，說國防委員會並沒有通過他的凍結案，所以不能算數，「事實上，是因民進黨的委員們堅守，在委員會否決你的凍結預算提案，但這不代表你沒做過，充其量叫做『凍結未遂』，請江主席不要得了便宜還賣乖」。

民進黨表示，相較國民黨立委馬文君，敢面對自己所提出凍結國防預算，這樣的江啟臣，似乎真是一點擔當也沒有。

民進黨指出，江啟臣只敢在委員會上逼國防部說只刪了四億多，不敢提自己國民黨提了多少國防重要項目的凍結案，但凡走過必留下痕跡，提案單會說話。

民進黨表示，以「海軍高效能後續艦」來說，這是我國海軍急需，有效因應敵情威脅和戰場環境，同時建構台灣海上防衛武力與發展不對稱作戰戰力，海軍編列了20億6千萬元的預算，「江啟臣卻帶頭提案要凍結四分之一，有白紙黑字的提案單可以佐證」。

民進黨強調，對照日前媒體揭露，舉凡空軍最需要的高級教練機、F16升級，海軍的潛艇，每一個重要的國防建案，都有江啟臣大力杯葛的影子，甚至凍結預算的理由，要求公開機密文件。

民進黨指出，若不是民進黨的委員們守住，委員會否決江啟臣的凍結預算提案，這些重要的國防建案不知會因你的凍結而要延宕到何時，國家國防最要機密文件都被公開，全部一覽無遺，讓國家暴露在危險當中。

民進黨正告江啟臣，強化國防，保護國家跟人民，守護我們的民主自由，這就是我們的國家利益，「這不應該分藍綠，也不應該為了政黨的利益，個人的利益，而阻擋杯葛重要國防發展」。

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