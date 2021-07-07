亞東戰神戰張上淳！整理確診死資料發現1件事：別讓家屬扣可惜大帽

▲亞東醫院醫師張厚台發文談論DNR。（圖／翻攝自Facebook／Hou-tai Chang，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台灣本土COVID-19致死率偏高，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示是因為有2成簽署DNR（不施行心肺復甦術），這番話引發許多醫師反彈。亞東醫院女戰神「亞東台姐」張厚台醫師也在臉書喊話，不應該讓選擇DNR的家屬和病人「被扣上可惜的大帽子」。

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張厚台醫師在6日晚間在臉書發文「聽完國師開示，忍不住整理了一下我們ICU 死亡病人的資料...發現凡事不能盡信之...」，表示整理COVID-19病人死亡個案厚發現，「在專責病房及加護病房死亡病人都有DNR。而在專責病房，DNR後死亡的病人，病人年紀比在加護病房死亡病人年紀大20歲 (83 vs. 67, 最老的是99歲) ，且各個都有多重共病如陳舊性中風、癌症、長期臥床、巴金森症．．．而且有1/3 在COVID-19 確診前就已簽署DNR」。

張厚台表示，這代表病患會依據身體狀況來決定他是否要DNR，絕對不是因為得到COVID-19、家屬就草率考量。「家屬或醫師並非因為病人年紀大而放棄病人。」、「這是一個深思熟慮的結果，並非是個可惜的選擇。」