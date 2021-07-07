沒讓肺炎母插管被醫罵：怎可殘忍放棄　最後媽媽在她懷裡往生頓悟

▲台北市某醫院在戶外搭棚幫確診者插管急救，急診護理師脫下隔離衣後，裡面衣服濕透。（圖／民眾提供）

記者葉國吏／綜合報導

台灣本土COVID-19致死率偏高，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示是因為有2成簽署DNR（不施行心肺復甦術），這番話引發許多醫師反彈。Icu醫生陳志金在臉書分享妻子的長輩朋友故事：「最後，媽媽是在的我懷裡往生的。我知道我做的決定是對的。」

陳志金文中表示，妻子長輩朋友的年邁母親當年因為肺炎住進加護病房，當時依照母親的交待「沒讓媽媽插管」，後來某位ICU主治醫師查房時看到就問「你們怎麼可以那麼殘忍？就這樣放棄？」

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▲專家諮詢小組召集人張上淳一句話引發熱議。（圖／指揮中心）

陳志金：「她們看著媽媽，再次詢問媽媽的意願，然後維持原來不插管的決定。」、「最後，媽媽是在的我懷裡往生的。我知道我做的決定是對的。」

陳志金文中轉述長輩朋友的說法，表示儘管當時遵照媽媽的決定，但在午夜夢回的時候還是都會想起醫師那句話「就會忍不住淚水」，她會不斷想是不是太殘忍？是不是不應該放棄？「可是，我又很怕，媽媽會受苦，拔不了管。」、「我到現在都還記得他說這句話的樣子。」

陳志金最後透露，專業的ICU醫師，不會把自己單方面認為是「對」的治療，就一定要病人、家屬接受，更不會說出「家屬為什麼要放棄病人」這些會造成家屬一輩子內疚自責的話。