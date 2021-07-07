柯文哲堅持走中間路線　可墨綠、可兩岸一家親「綠媒紅媒都不挺」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲近來忙於處理市場染疫風暴，但日前卻被爆出一段13秒挺中天的影片，掀起熱烈「討論」，也讓外界重新注意到柯文哲與旺中集團間的交情。親柯人士觀察，儘管柯過去因「不聽話」事件與旺中集團董事長蔡衍明鬧翻，但此次又幫中天錄影聲援，代表柯「濫好人」個性不改，除非真的勢如水火，否則只要有人來拜託，柯依然會協助。

柯文哲過去常自稱是「墨綠」，還在民間時便與前總統陳水扁陣營交好，之後更出任其醫療小組召集人，不難看出柯確實曾與綠營關係良好。2014年更在民進黨幫助下取得台北市長大位。

但之後雙方理念歧異越來越大，終於在2017年世大運、雙城論壇後爆發，柯綠分手，隨後柯市府也爆出綠營幕僚、首長的跳船潮。此一變局，讓柯文哲開始向藍營靠攏，並強化中間力量的形象與論述。

為了在綠營執政下能續辦台北上海雙城論壇，柯文哲加深與蔡衍明之間的合作。2017年上海雙城論壇，是民進黨政府上台後，首個在對岸舉辦的官方交流活動，當時便是蔡衍明在幕後居間協調串聯，確認「兩岸一家親」論述獲得認可。

不過，柯文哲個性向來自我，外人難以要求他說出違心之論，這也埋下了他與蔡衍明日後鬧翻的種子。2019年時，總統大選逼近、韓流正熱，柯文哲在一次專訪中自爆，旺中一開始也是支持他的，但因為他不願全照依蔡衍明意思發言，「這些話，隔天就會從韓國瑜口中聽到」。

面對柯文哲指控，蔡衍明也透過自家媒體回擊，要柯說明「是哪一句話沒有照他意思？」當時蔡甚至透過旗下媒體資源，連日跟進緊迫盯人要柯給答案，透過報紙、雜誌多日刊登反柯文章。

儘管一度與蔡衍明不合，但以柯目前的立場，被戲稱「三民自」的三立、民視、自由時報，對柯的影響可能更大，也因此面對中天換照爭議時，柯文哲一度表態支持中天。但他也直言，不是聲援中天，而是主張新聞自由及社會公平正義，「我們當然反紅媒，但也一樣反綠媒」，強調挺的是普世價值而非特定媒體。