環保署：9.5公頃農地遭鎘污染已禁止耕作　明年底改善

▲環保署指出，目前列管中農地土壤鎘污染場址約9.5公頃，皆已公告禁止耕作，預計明年底前完成改善。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

消基會日前指出，有4件市售的嬰幼兒米製副食品驗出重金屬鎘含量超過限量0.04ppm，最多超標近7倍，引發外界擔心。環保署今（17日）指出，目前列管中農地土壤鎘污染場址約9.5公頃，皆已公告禁止耕作，並辦理污染改善工作，預計明年底前完成改善，恢復農用。

針對消基會抽檢嬰幼兒米餅重金屬鎘含量超標，各界觀注農地重金屬污染及食米食用安全問題農委會副主委陳駿季、衛福部次長薛瑞元及環保署副署長沈志修特別共同召開聯合記者會，針對現行農地土壤重金屬監測及管制機制與食米、嬰幼兒副食品鎘限量標準之食用安全問題，完整清楚説明，避免以訛傳訛致影響國人消費信心。

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▲環保署副署長沈志修。（圖／記者崔至雲攝）

沈志修指出，每年協同農委會於農作物收割前辦理土壤同步採樣監測，倘超過農地土壤污染管制標準（5mg/kg），不待作物檢測結果，一律銷燬，並進行公告列管強制停止耕種，及農地整治工作。

沈志修說明，鎘來源有天然背景母岩風化及人為污染，109年截至11月協同農委會作物監測辦理土壤同步採樣計113筆，土壤檢驗結果重金屬鎘濃度皆未超過食用作物農地土壤污染管制標準。

沈志修進一步指出，目前列管中農地土壤鎘污染場址約9.5公頃，皆已公告禁止耕作，該署已協助及督導並補助地方政府辦理污染改善工作，預計明年底前完成改善，恢復農用。

