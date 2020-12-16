鎘米餅爆國產米使用疑慮　農委會：不保證有機米沒重金屬殘留

▲農委會表示，有機米不保證就沒有含重金屬。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

消基會14日公布抽查出4件嬰幼兒米餅類食品含有重金屬鎘超標，產地都來自台灣，不少民眾憂心台灣白米是否能吃的安心？又是否選用有機米就會比較好？當天農糧署建議，業者可選用有機米較沒問題，不過農委會副主委陳駿季今（16日）表示，不保證。

陳駿季說，食米（白米）鎘含量的標準0.4ppm標準是上限，重金屬不像農藥，不是每個農民都會噴，重金屬有可能的汙染地區，基本上都有管制，盡量不要流到市面上，重金屬土壤背景值，一部分是工廠鄰近造成排放水造成的汙染，有區域性，不像農藥，種了一塊田，因農民使用而超標。

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民眾對一般米有疑慮而選用有機米？陳駿季表示，有機米相對安全，有更嚴謹水質跟土壤檢測，不用化學肥料，「但不保證，因為土壤有些背景值，不是每一塊土壤都是安全的，完全沒有任何重金屬殘留」，有部分是土壤地質關係，跟農藥外加是不一樣的。

▲消基會抽測嬰幼兒米製副食品，4產品「重金屬鎘含量」超標。（圖／記者許展溢攝）



陳駿季強調，大家有個迷思有機米重金屬含量一定要零，但重金屬不會是零，只是在符合標準下，重金屬不是外加的，只是過程中禁止人為活動，有一定規範，如不噴農藥等。陳駿季表示，有機不噴農藥、不用化學肥料，若土壤本身超過標準就會管制，沒有就不會。農糧署農業資材組作物環境科科長李協昌指出，「有機米和一般米的重金屬鎘標準都一樣是0.4ppm。」

李協昌進一步說明，台灣「地質關係」，有的鎘部份地質比較高，正確做法若是製造嬰幼兒食品業者就要自主管理，原料要自己去檢驗。地質原來就有灌溉水，也會帶鎘，工廠汙染也有關係，他強調，嬰幼兒食品業者要針對「原料」自主管理，買進來的公糧認為偏高就不能用，問題全世界都一樣，是針對一般規定，也就是重金屬標準「有機米跟一般米是一樣」，只是有機米的土壤跟水質更嚴格，以水部分，有機米都要使用獨立水源。