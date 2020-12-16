3歲以下嬰幼兒能不能吃白米　農委會：有疑慮就去問食藥署

▲蘇茂祥說，大家若對嬰幼兒吃白米有疑慮，就要去問食藥署。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

消基會抽查出4件嬰幼兒米餅類食品含有重金屬鎘超標，不過，原料白米部份，農委會表示都沒問題，但外界仍質疑，嬰幼兒副食品鎘限量為0.04ppm，但白米標準0.4ppm是合格的，不少網友質疑標準不一，滿周歲後的小孩吃熬粥能安全？農委會表示，這要由食藥署說明。

此事引發大眾憂心幼兒若要吃白米，在市面上該如何挑選？又是否能吃得安全？因不少家長都會買白米自行煮成粥。農糧署副署長莊茂祥說，這問題很好，但要問食藥署。由於1歲後的孩子可能會直接吃粥或飯，莊茂祥認為「白米是OK，白米怎會不OK」，因為白米標準就是0.4ppm，只是食藥署針對嬰幼兒副食品標準是0.04ppm，沒有針對白米含鎘訂嬰幼兒標準。他強調「不可以誤會成嬰幼兒不能吃白米。」

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因白米生產狀況被外界打問號，媒體再問難道3歲以下小朋友不能直接吃？莊茂祥表示，「我覺得可以吃」，重申因為食米標準就是0.4ppm，至於為何一般食米和嬰幼兒部份標準怎麼訂定，「要去問食藥署，如果大家有疑慮，就要去問食藥署。」消基會檢驗長凌永健受訪同樣表示，這部分還是要請食藥署說明。