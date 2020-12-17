台灣米爆含重金屬鎘！農委會急找衛福部澄清：今年5件超標已銷毀

▲農委會開三部會署聯合記者會，針對現行農地土壤重金屬監測及管制機制與食米説明。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

消基會日前抽測出4件嬰幼兒副食品重金屬鎘含量超標，引發外界對食米（白米）鎘標準0.4ppm，和嬰幼兒副食品標準0.04ppm差異10倍質疑。農委會今（17日）下午和環保署、衛福部臨時開記者會強調，農地汙染管制嚴謹，食米安全不分年齡，要人民放心，並指出，今年已採樣水稻477件，其中5件鎘含量超過食米限量標準，已由地方政府立即剷除銷毀。

農委會説明，為確保農作生產安全，農地部分，每年除例行性監測重金屬3000件，並就高風險汙染疑慮地區每年監測5萬件，3年監測15萬件。稻米生產部分，以曾受汙染農地、鄰近高汙染風險區、民眾檢舉疑似汙染區，列為水稻收穫上市前之重點監測對象。

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▲陳駿季表示，網路上有很多說法，特別開記者會說明。（圖／記者許展溢攝）



農委會指出，今年已採樣水稻477件，其中5件鎘含量超過食米限量標準，已由地方政府立即剷除銷毀。另為確保國產公糧之衛生安全及符合公糧撥售端之原料產品需求，公糧稻穀加工前亦委託公證公司至公糧倉庫取樣送驗，109年檢驗132件，重金屬全數符合規定。農委會強調，未來仍將從源頭持續嚴謹監測及管控稻米生產，確保食米衞生安全。

衛福部表示，我國對於食品中重金屬汙染物質之管理原則，與國際一致，多係針對原料訂定限量，針對原料米訂有鎘限量為0.4 mg/kg，符合該等標準之原料米，於正常攝食情況下，無安全疑慮。嬰幼兒穀物類輔助食品為複合式食品，因此參照歐盟，針對嬰幼兒穀物類輔助食品訂定限量標準為0.04mg/kg。