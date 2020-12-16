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鎘米餅產地土壤、水質何時監測　農委會3稱「沒有急迫性」

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▲▼消基會抽查出4件嬰幼兒米餅類食品含有重金屬鎘超標。（圖／記者許展溢攝）

▲消基會抽查出4件嬰幼兒米餅類食品含有重金屬鎘超標。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

消基會抽查出4件嬰幼兒米餅類食品含有重金屬鎘超標，其中，「喜稼園米餅（糙米）的喜稼園受訪坦言，原料都自己生產，只是沒驗過土壤跟水質。事件爆發農委會昨天表示，會主動聯繫協助監測，但農糧署今（16日）面對媒體追問卻3次都表示，「沒有急迫性」。

事件爆發後許多國人憂心白米「原產地」狀況，媒體今致電農糧署詢問農委會稱要協助，最新狀況和追蹤後續需要多久時間？副署長莊茂祥不斷強調，「後續會去了解，基本上這些都是合格的（白米），沒有所謂急迫性要去攔阻。」媒體問雖沒違法，但業者表示想要檢測，農委會也說會協助，莊茂祥說，會會同衛生單位去追，並重申「沒有時間的急迫性」 ，卻提有媒體報導稱，重點應去追農地工廠附近的汙染，公糧反而都是安全的。

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4 件中的「旺仔營養精純米餅量販包」和「三立乳兒米餅」，業者稱都採用公糧，不少網友質疑是否有「混米」情況？莊茂祥則回答，每個月各區分署都有針對「市售米」固定稽查農藥有無殘留等，但到底有無針對該業者抽查，他並沒正面回應僅稱 「不太可能混米」。

對於媒體再追問農委會已稱要去查，莊茂祥表示，「昨天有講說會去了解，但並沒有急迫性今天馬上會有結果出來」，並強調「4家原料都是合格的」。另外，外界有很大疑慮，要怎麼在市面上挑選嬰幼兒要吃的白米？蘇茂祥說，標準要問食藥署。

▲▼ 農委會副主委陳駿季 。（圖／農委會提供）

▲陳駿季說，工廠的米來源掌握在業者手中，無法用公權力去介入。（圖／農委會提供）

農委會副主陳駿季說明，嬰幼兒副食品標準較一般食米嚴謹，嬰幼兒食品製造商要用更嚴謹態度去符合衛福部標準。陳駿季也表示，混米部分不清楚，因已進到食品部分，食藥署就會去看產品標示是給一般食米用或嬰幼兒，現在很多外界很多訊息不清楚，衛福部要去查驗。

另外，旺仔米餅採用公糧，有無鎖定是哪區塊提供？陳駿季指出，公糧食米標準沒有超過標準，查這個沒有太大意義，且有些食品代工廠的米來源不一定在同縣市，如公司在宜蘭，但不一定用宜蘭生產的公糧，進到工廠的米來源，要去查紀錄，這些資訊掌握在業者手中，無法用公權力去介入。

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