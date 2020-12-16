華航新塗裝被罵爆！林佳龍認了：「台灣意象」不夠明顯

▲華航機身新塗裝被罵爆。（圖／華航提供）

記者李宜秦／台北報導

華航日前公布新貨機塗裝，將CHINA AIRLINES字樣移到機尾，並把貨運標誌「CARGO」中的C字母中納入台灣地圖樣式，展現「台灣意象」。然而此設計卻引發各界批評，交通部長林佳龍坦言，華航這次的設計與社會期待有落差，應聆聽各界意見，盼未來客機設計能做得更好。

針對華航新貨機「台灣意象」，各界批評不斷，民眾黨表示，華航正名依然無法順利推動，甚至連飛機的塗裝都是荒腔走板，不僅無法凸顯台灣意象，更引發外界不當的觀感與聯想。民進黨立委陳亭妃也說，現行樣式台灣好像躲藏在C之中「藏頭蓋臉」，呼籲華航告訴國際「我來自Taiwan！」

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▲林佳龍坦言，華航機身新塗裝不夠明確。（圖／華航提供）

林佳龍今日表示，華航這次貨機設計有降低過去易與China混淆的圖案，但呈現台灣意象仍不夠明顯，確實與社會期待有所落差，他說，「對新設計我也有個人看法」，但華航需對國人、股東、旅客負責，交通部予以尊重，盼華航能聽取各界意見，未來在客機設計上能有所改進，加上更清楚的台灣意象。

林佳龍表示，這次的新設計出爐，他跟社會大眾是差不多時間得知，航發會已向華航提供各界意見，華航若能加入「台灣」在機身當然最好，但交通部仍會尊重華航最後決定，華航應以開放的心態改善，在客機設計上要更明確，或也可以其他有創意的方式塗裝。