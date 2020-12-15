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對華航貨機新塗裝失望　王婉諭：大聲說出「台灣的名字」

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▲▼華航機身新塗裝。（圖／華航提供）

▲華航機身新塗裝。（圖／華航提供）

記者蔡文鈴／台北報導

華航新貨機塗裝將CHINA AIRLINES字樣移到機尾，並把貨運標誌「CARGO」中的C字母中納入台灣地圖樣式，展現「台灣意象」，不過，時代力量立委王婉諭卻很失望，希望華航能對世界大聲說「台灣的名字」。

王婉諭15日在臉書表示，對華航公布的貨機塗裝設計蠻失望的，也不禁想問，難道這個就是華航所謂的「台灣意象」嗎？

王婉諭說，這樣的設計，連我們第一眼都看不太清楚到底是什麼，當飛機飛出去後，外國朋友真的能夠辨識出 C 中的台灣圖案？知道這是來自台灣的飛機嗎？更別說是具有國際辨識度了。

王婉諭指出，時代力量在本屆第一會期時，就已提案要在機身上加註「TAIWAN」字樣，看到這次令人遺憾的塗裝修改，必須要再次強調，「請華航大方彰顯台灣意象，在機身上印上能清楚識別為台灣的設計吧！對世界大聲說出台灣的名字，相信全體國人都會支持的。」

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