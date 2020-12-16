民進黨立委批華航新塗裝台灣意象不明　趙天麟：乾脆畫上珍珠奶茶

▲華航機身新塗裝。（圖／華航提供）



記者林銘翰／台北報導

華航新貨機塗裝亮相，將CHINA AIRLINES字樣移到機尾，並把貨運標誌「CARGO」中的C字母中納入台灣地圖樣式，展現「台灣意象」。對此，民進黨立委趙天麟16日表示，華航貨機「CARGO」機身台灣意象不明，仔細看新聞內文才知道台灣意象在大寫C裡面，「我太太開玩笑說，乾脆畫上珍珠奶茶，可能讓外國人知道飛機來自台灣。」

民進黨立委趙天麟、王定宇、林楚茵16日上午於立法院召開「昂首闊步，秀出台灣」記者會，呼籲華航777貨機新塗裝應改版增加台灣識別，與會者還包括民進黨台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文與張志豪、高雄市議員林智鴻等人。

▲民進黨立委王定宇、林楚茵、趙天麟召開「昂首闊步，秀出台灣」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



王定宇表示，「CARGO」的C裡面放台灣圖樣，遭「中國粉紅」解釋成台灣被中國包圍，對此王定宇痛批，「華航還在當阿Q說是CARGO的C，我學英文學到現在，還分不出來CARGO的C跟China的C哪裡長不一樣」。



王定宇呼籲，希望華航名稱在不影響航線的狀況下，在飛機機身上彰顯足以區別辨識與中國航空公司的不同，使飛機外觀能夠足以辨識代表來自2300萬人國家的航空公司。



趙天麟指出，華航貨機「CARGO」機身台灣意象不明，仔細看新聞內文才知道台灣意象在大寫C裡面，「我太太開玩笑說，乾脆畫上珍珠奶茶，可能讓外國人知道飛機來自台灣。」

趙天麟直言，「這是荒謬的決定，華航應該要克服自身的包袱」，這樣的做法凸顯華航對凸顯台灣意象的被動保守，身為執政團隊立委，要呼籲華航機身將台灣精采呈現。

林楚茵也疾呼，在華航50周年時，將50周年意象置入機身，這一次華航做得不夠，至少要在意象上做出改變，華航曾有三次外觀改變，相信台灣最不缺的是創意，重點是華航夠不夠勇敢，接下來改版不要原地踏步，「請華航自信勇敢一點好嗎」。

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