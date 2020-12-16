陳亭妃稱新塗裝「藏頭蓋臉」　請華航告訴國際「我來自Taiwan」

▲華航機身新塗裝。（圖／華航提供）

記者蕭羽耘／台北報導

華航新貨機塗裝亮相，將CHINA AIRLINES字樣移到機尾，並把貨運標誌「CARGO」中的C字母中納入台灣地圖樣式，展現「台灣意象」。對此，民進黨立委陳亭妃並不買單，指現行樣式台灣好像躲藏在C之中「藏頭蓋臉」，呼籲華航告訴國際「我來自Taiwan！」。

陳亭妃指出，華航貨機新塗裝的CARGO字樣跟圖案，讓大家看了大失所望，真的是既保守又沒創意，有需要這麼含蓄嗎？並批評新的設計台灣好像躲藏在C之中「藏頭蓋臉」。其實在這個設計出爐之前，各界對華航就有很多的建議，很可惜，華航還是本位主義，打造了這個朝野都不買單的新塗裝。

陳亭妃呼籲，台灣要大膽走出去，當然航權需要考量，怎麼把China Airlines的字樣淡化或縮小在機尾，可以討論；但機身應該考慮直接用Taiwan字樣，加上其他符合台灣意象的元素，「我們大大方方、抬頭挺胸告訴世界，我們是防疫最成功的台灣，我是台灣來的航班！」

她表示，請華航從善如流，思考各界意見，目前對外回應的「本公司謝謝各界指教」，這個謝謝指教，要真的聽得進去，否則只是重蹈覆轍。呼籲華航，開大門走大路，凸顯Taiwan吧！

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