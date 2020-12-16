華航新塗裝「藏台灣」挨轟　民眾黨：不要又是嘴砲治國

▲華航機身新塗裝。（圖／華航提供）

記者陳家祥／台北報導

華航新貨機塗裝將CHINA AIRLINES字樣移到機尾，並把貨運標誌「CARGO」中的C字母中納入台灣地圖樣式，展現「台灣意象」。對此，民眾黨表示，在強化台灣主體意象上，不論是護照改名或是華航正名，只要政府妥善規劃好應對措施，不要又是嘴砲治國，我們都支持。

民眾黨表示，2007年，陳水扁執政時期力推各項國營事業「正名」，唯獨華航沒改；2016年，執政黨民進黨全代會，再度提案支持華航「正名」，現在的交通部長、當時的台中市長林佳龍也表示支持，但之後仍然沒有下文。

到了2020年，民進黨全面執政，在蘇貞昌院長「霸氣」指揮下，華航正名依然無法順利推動，甚至連飛機的塗裝都是荒腔走板，不僅無法凸顯台灣意象，更引發外界不當的觀感與聯想。

民眾黨指出，歷次華航正名的失敗，到底是為了政治選票考量的政治話術，還是現實上有怎麼樣的困難，請執政黨說明清楚，不要每次都是雷聲大雨點小，一而再再而三地消耗政府威信，也傷害了熱愛國家的台灣人。

「讓華航『以台灣為名』，讓世界看見台灣，是全體國人的殷殷期盼。」民眾黨指出，陳水扁總統時期早已嘗試正名，結果證實牽涉層面複雜，政府不能忘記前車之鑑，還在口號治國。