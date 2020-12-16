女客現身歸還400萬發票！曾記霸氣升級「高級VIP」：麻糬1年免費吃

記者陳韻如／花蓮報導

宜蘭蘇澳服務區裡的知名伴手禮店「曾記麻糬」13日下午誤開出一張400萬54元的發票，店家因擔心帳務問題須賠錢，心急公布監視器畫面尋找買主！16日好消息傳出，當時穿著紅衣的女顧客主動聯繫店家，表示會將發票交回，店家相當感激，祭出「1年份麻糬免費吃」的大禮，霸氣表示感謝。

▲誤開400萬發票，女顧客主動現身歸還發票，業者將祭出1年份免費吃大禮，以表示感謝。（圖／記者蕭可正翻攝）

回顧案情，一名紅衣女子13日下午到國道五號宜蘭蘇澳服務區內的「曾記麻糬」消費，一共買了3顆麻糬，但店家因系統異常，店員在開票時竟將女子購買的3顆54元麻糬開成400萬54元。

當下女子拿了發票後就直接離開，直到店家發現異狀後，才驚慌失措公布監視器畫面，希望能盡速找到這名女顧客。店家當時表示，若是沒有找到這張發票，原先僅需付的2.7元加值型營業稅將變成20萬餘元，整整差了10萬倍！現在超商帳務人員及收銀員都相當緊張，畢竟一顆麻糬開價1百多萬比一個名牌包包還要貴，希望大家可以幫忙留意，一起找出這張發票。

所幸，在經過媒體大肆報導後，紅衣女子15日晚間已主動現身，而店家也已重新開立發票，並送回新發票給女子。另外，曾記麻糬還霸氣表示，這名女顧客將直接升級為高級VIP，未來也將會送上「1年份麻糬免費吃」大禮，以示感謝。

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