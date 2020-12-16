救命恩人曝！新竹男失蹤41天「山洞中」尋獲　家屬狂喜：50萬當面給

記者白珈陽、李忠憲、陳韻如／台中報導

新竹縣男子邱聖哲11月6日傍晚強闖中橫公路管制區後失聯，家屬懸賞50萬高額獎金協尋，就在苦尋41日後，16日清晨終於傳來好消息。一名楊姓獵人15日晚間尋獲邱男，但因連日來邱男僅靠溪水維生，身體相當虛弱，楊男於是立刻報警將人送醫，而邱男家屬獲悉消息後，相當欣喜，也承諾會遵照當初約定，當面將50萬獎金送給找到邱男的楊姓獵人。

▲新竹男子邱聖哲失蹤41天，楊姓獵人找到他。（圖／記者白珈陽翻攝）

和平警分局指出，谷關派出所16日凌晨1時10分許接獲民眾報到，稱15日晚間於台8線1.3K處廢棄電廠附近打獵時，竟發現後山有人躲在山洞中睡覺；王繼生獲悉後，立即派遣5名警力會同消防人員到場搜救，確認該名男子就是失聯41天的37歲男子邱聖哲。

▲新竹邱男獲救暴瘦，目前在醫院救治中。（圖／記者白珈陽翻攝）

回顧案情，邱男當時失聯後，搜救人員苦尋多日未果，家屬焦急之下祭出50萬懸賞金協尋，但後續卻演變出懷疑搜救過程處置不當、警方涉嫌包庇管制人員，因此赴台中地檢署按鈴控告谷關所長王繼生瀆職等。

直到16日凌晨好消息傳來，楊男尋獲邱男身影，而邱男家屬面對弟弟平安歸來，心中大石也因此放下，除了向警方致歉之外，也留下恩人聯絡方式，並表示，「一定會和發現弟弟的恩人當面致謝及贈送獎金。」

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

撞擊畫面曝！台中議員張玉嬿「碰撞違規左轉機車」…噴飛10m重傷

拚生子險丟命…正宮見老公「咬ㄋㄋ」崩潰！婆婆嗆：沒盡妻子責任



臨檢台北女！警見照「這不是妳吧」…強搜包嗆：我知法犯法又怎樣