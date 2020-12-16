靠喝水熬41天！失蹤男到院對答自如　醫驚喊「不可能」：完全沒營養

記者白珈陽、李忠憲、陳韻如／台中報導

新竹37歲男子邱聖哲11月6日闖入中橫管制區後失蹤長達41天，16日終於傳來好消息，一名楊姓獵人上山打獵時意外尋獲邱男身影，警方獲報後立刻將邱男送醫救治。對此，邱男主治醫師受訪表示，邱男送醫後意識清楚，僅嚴重脫水，但對於其生命跡象穩定，主治醫師相當驚訝，直呼「光喝水，應該沒辦法撐過40天」，而目前邱男仍在醫院觀察中。





▲新竹邱男獲救暴瘦。（圖／記者白珈陽翻攝）

據了解，邱男被警方尋獲時在山洞內呼呼大睡，警方環顧四周，幾乎空無一物，僅有黃色睡袋勉強供邱男保暖，他向警方表示，連日來自己僅靠著溪水度日，整個暴瘦了20公斤，但意識清楚，只是身體相當虛弱，警方見狀立刻給予礦泉水及餅乾充飢後，立刻協助邱男下山送醫。

▲主治醫師出面受訪表示，對於邱男身體狀況及生命跡象感到相當訝異，不相信他僅靠水撐過41天。（圖／記者白珈陽翻攝）

邱男到院後頻頻喊餓，簡單進食後，目前身體狀況尚屬良好，而對此，其主治醫師也感到相當驚訝。主治醫師表示，當時一見到邱男進到急診時相當訝異，沒遇過在野外這麼久還能生存的案例，「而他的求生意志及整個狀況、對談，以及意識狀態都還算清楚」。

▲楊姓獵人15日晚間打獵時於山洞中找到邱男，家屬獲悉後相當感激。（圖／記者白珈陽翻攝）

主治醫師回憶到，邱男當時身上多處擦傷，但身體明顯脫水，且急迫想吃東西，而經檢查評估後，生命跡象、檢驗報告等都正常，但邱男並未提及到底如何求生，僅說自己完全沒有進食。

不過醫師認為，單純喝水沒有適度電解質及營養素，「應該沒辦法過41天」，相信邱男應是有其他求生模式，而目前他因嚴重脫水，仍在醫院觀察中，而至於詳細的案情，也將須待邱男身體狀況恢復後才能進一步調查釐清。

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