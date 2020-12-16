快訊／芭蕾舞團確診今晚首演取消！主辦：後續視檢驗結果另行通知

▲莫斯科古典芭蕾舞團。（圖／聯合數位文創）

記者林育綾／台北報導

中央疫情指揮中心今（16）日公布7例境外移入，其中4例為俄羅斯籍藝文表演團體成員，昨（15）日確診但沒有症狀，也無接觸者，因此指揮中心公布無需匡列，目前已送往醫院。文化部表示目前榮總已進一步對全團員篩檢，預計結果下午6點半出爐；不過主辦單位聯合數位文創已先行宣佈，今晚首演停演，後續視檢驗結果另行通知演出資訊。

聯合數位文創聲明：

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莫斯科古典芭蕾舞團演出公告

由聯合數位文創邀請來台演出的「莫斯科古典芭蕾舞團」，於11月底抵台，14日上午完成十四天隔離。

隔離期間內，所有團員都在防疫旅館的單人房內，接受國家級隔離措施，為慎重起見，聯合數位文創採最高規格標準，自主安排二次採檢，採檢結果47位舞團團員屬陰性反應，經相關單位確認後解除隔離。另外有四位團員呈陽性反應，已於第一時間送往醫院治療。

經相關單位確認，舞團的防疫、隔離措施皆有嚴格控管，並無交叉感染風險，但聯合數位文創秉持國人健康優先並確保演出人員健康無虞，正安排榮總醫療團隊，為二採陰性演出人員進行第三次採檢。等待採檢結果出爐前，今晚首演場次停演，後續視檢驗結果另行通知演出資訊。為購票者帶來不便，敬請見諒。

若有相關防疫問題，請打聯合數位文創客服專線：02-7721-6958轉2