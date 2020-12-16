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社會 社會焦點 保障人權

影／邱男應該還在...議員給建議　谷關所長「連拜2廟」後找到

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記者鄧木卿／台中報導

37歲新竹男子邱聖哲上月騎機車硬闖中橫管制站後，疑似跳下山谷，警消從事發當天，就動用大批人力搜救30多天仍無所獲，和平警分局谷關所長王繼生等人在當地議員冉齡軒建議下，10日到距離邱男跌落處2公里多的一間土地公廟拜拜尋求指引，果然16日凌晨就找到人，從邱男41天未進食情況下仍能存活，冥冥之中似乎也印證邱男真有神明保佑。

▲和平警分局谷關所長向土地公廟拜拜，1周後尋獲邱聖哲。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲和平警分局谷關所長向土地公廟拜拜，1周後尋獲邱聖哲。（圖／記者鄧木卿翻攝）

冉齡軒表示，她一直關注邱男失蹤事件，雖然警消和民間救難人員都出動大批人力搜救，但還是沒有下文，12月3日，她就向和平分局長說，邱男應該還在，只是在某處，詢問有沒有去附近的大廟、小廟拜拜，如果沒有，不妨去拜拜尋求神明指引，冉說，當時分局長回答會去拜。

▲失蹤40天邱聖哲 。（圖／台中市消防局提供）

新竹邱聖哲獲救暴瘦。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲邱聖哲失蹤41天後被尋獲 。（圖／台中市消防局提供）

她說，中橫路上有間百年百姓公廟，裡面供奉的是在中橫開闢期間意外身亡的原住民和工人，非常靈驗，幾年前曾發生過一件山難，她也是請林務局人員去拜拜，結果3天後就找到人，雖然已經死亡。

王繼生說，谷關派出所附近有間古靈寺，供奉觀世音菩薩，他每天都去參拜，有如派出所的保護神，10日聽從分局長建議下，他除了古靈寺之外，還到距離邱男跌落處2公里多的一間土地公廟拜拜，果然16日就找到邱男。

王說，警消人員用心找尋，但不被家屬諒解，還被控告瀆職，如今邱男平安，一切辛勞都值得了。

新竹邱聖哲爆瘦20kg「到醫院睡著了」。（圖／家屬提供）

▲邱聖哲爆瘦20kg。（圖／家屬提供）

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