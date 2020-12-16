獨／熱褲妹iPhone12墜愛河！才買1天路人叩119...拿回泡水機狂舞

▲ 熱褲辣妹的iPhone12掉落愛河，失而復得後開心跳舞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市員警接獲報案，表示在三民區河北二路有一名妙齡女子要跳河，長明派出所員警趕往後發現，根本不是那麼一回事，因為這名女子買了一台iPhone12，入手一天卻掉進河裡，心急的她一度想要跳到河裡救手機，所以民眾看到以為要跳河，趕緊通報，還好愛河清道人員看到之後，滑著小船來幫忙救手機，拿回手機的妙齡女欣喜跳舞，高喊：「你終於回來了」！

前往處理的長明街派出所員警表示：「一到那邊就看到她在那邊揮手，還以為是有人跳下去，過去之後就跟我們講手機掉下去了，問我們有沒有什麼方法可以撈那隻手機」。原來這名妙齡女才剛買入手一天的iPhone12，不小心掉到河北二路的愛河支流中，結果她就想跨過愛河護欄到河裡頭撿，路人看到以後以為她要輕生，趕緊打電話報警，連消防隊也趕到現場。

▲ 熱褲辣妹的iPhone12掉落愛河，失而復得後開心跳舞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這名20歲的女子看到消防隊就像是看到救星，拼命問能不能幫忙救手機，消防隊員無奈說：「我們是救人，不是救手機」，才讓女子打消念頭，最後是愛河清潔人員剛好滑著小船經過，所以幫忙把這隻手機從河中給救了起來，妙齡女拿回手機之後，在現場開心跳舞，朋友還幫忙錄影紀錄手機歸來的一刻。

只是手機為何會掉到愛河當中，員警說，女子也說不清楚，不過這起愛河救手機的案件，也成了派出所泡茶的閒聊話題，大家推敲手機掉落的原因，甚至還有人笑說是：「或許想測試一下iPhone12的防水功能吧」。