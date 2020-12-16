▲印尼移工132確診「76人有陰性報告」，陳時中：文獻審查形同無效。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日宣佈，基於防疫考量，將持續暫緩引進印尼籍移工。指揮官陳時中表示，我國印尼境外移入共132人，其中76人持有陰性報告，12月高達40人確診，其中32人有陰性報告，從該趨勢來看，「文獻審查基本無效」，未來會視情況再開放。

陳時中表示，印尼10月有11人持陰性報告入境，其中2人確診；11月有81人持陰性報告，42人確診；12月有32人持陰性報告，但因專案篩檢，共有40人被篩出。

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依據指揮中心統計，10月至今菲律賓共有132人確診，其中76人有陰性報告；美國24確診中也有2人，歐洲18確診有3人。陳時中表示，與其他國家相比可見，印尼提供的PCR檢驗報告越來越不精準，「有跟沒有差不多」，除非檢驗報告認證機構有進一步進展，否則會持續暫緩讓移工入境。

新冠肺炎國內累積749例確診，分別為657例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、612人解除隔離、130人住院隔離中。

陳時中提到，國際疫情嚴峻，美洲區新增確診及死亡數均持續攀升，近1週死亡病例已逾8月高峰；歐洲區11月達高峰趨緩，惟近1週新增確診回升。適逢節日及歲末假期，且冬季低溫易使民眾長時間處室內密閉空間，恐使國際疫情持續惡化。全球旅遊疫情建議維持第三級：警告(Warning)，國人應避免所有非必要之出國旅遊。