莫斯科芭雷舞團4人確診停演　北市：中央本來認為沒有必要檢測

▲黃珊珊回應莫斯科公演相關防疫議題。（圖／記者袁茵攝）

記者蘇晏男、袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心16日公布4名莫斯科古典芭蕾舞團成員確診新冠肺炎，目前榮總已二採其餘團員，預計結果下午6點半出爐，而主辦單位已先行宣佈今晚首演停演。對此，台北市副市長黃珊珊表示，北市府從昨天到今天都希望在沒有辦法確保市民的安全跟風險之前不能上演，這是台北市立場。

黃珊珊指出，莫斯科古典芭蕾舞團享譽國際，公演的票也都賣完了，所以做這個決定不容出錯。昨天中午4名團員檢測呈陽性，因此通報指揮官陳時中；到了晚上，陳時中回電表示指揮中心還是等文化部要求業者提出防疫計畫，而北市昨天則要求，在沒有辦法確認都是安全的情況下，希望暫停演出。

黃珊珊表示，昨天台北市長柯文哲做出停辦決定，早上晨會時，北市府跟疾管署視訊會議，現場北市仍要求，其他40幾位團員既然還在自主健康管理期間，希望這段期間能暫停演出，但中央仍認為其他團員們並沒有檢出，不需再處理，但最後在她跟衛生局長黃世傑堅持之下，要求至少今天晚上的演出前需再篩檢一次。

黃珊珊強調，團員已開始排練、有互相接觸，要做出停辦決定沒有那麼困難，北市府從昨天到今天都希望在沒有辦法確保市民的安全跟風險之前不能上演，這是台北市立場。

被問到中央的決定會不會太晚？黃珊珊指出，是！但不管中央做什麼決定，北市都會尊重，但要讓消費者清楚知道風險，但中央可能認為沒有關係，所以北市希望中央提出保證，不過這種時候誰都沒有辦法保證，所以還是小心一點比較好。

對於晚間6點半篩檢出爐，若有一個人確診就要全部停演一事，黃珊珊表示，這次檢測是她早上跟黃世傑堅持的，中央本來認為檢測沒有必要，但團員已開始排演，檢測就是有必要，而如果有陽性的話，當然不可以演出。

她繼續說，如果中央確定這部分是安全的，中央願意開放，北市府就配合，希望所有觀眾確實自主健康管理、實名制，最重要的是，工作人員要做好非常嚴格防疫措施，要讓大家都能夠安心的話，中央必須做出決定，而非業者自行處理。

有媒體提問，目前已有部分團員出門趴趴走，黃珊珊表示，他們不是居家檢疫對象，已經解列了，但自主健康管理期間外出仍要遵守規定戴口罩，如果違反的話衛生局會依法辦理。

至於是否針對莫斯科古典芭蕾舞團出入的環境消毒，黃珊珊指出，如果是疫調必要的話，一定會依法辦理，不限定什麼地點，但還是希望主辦單位最重要，管控團員行動，畢竟風險還是存在。站在台北市以市民健康為第一優先的立場，儘管可能會有商業損失，但仍認為在7天自主健康管理階段甚至能夠停止演出，除非能提供安全的保證。

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