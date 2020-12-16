英國驚見新病毒株！新冠肺炎早已「突變25次」　疫苗仍具有效性

▲電子顯微鏡下，遭新冠病毒感染致逐漸凋亡的人體細胞。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電編譯

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）於14日表示，東南地區出現變異的新冠病毒株，且案例迅速增加，許多人聞言擔心疫苗可能因此失效，而想要延緩接種。專家表示，事實上它至今約變異了25次，速度是流感病毒的一半，且基因組穩定，疫苗效力應不會受到影響，即使出現狀況，在技術上也能快速重新調整疫苗。

根據BBC中文報導，漢考克14日宣布，英國東南地區共出現了1000餘例新病毒毒株，大眾因此產生許多憂慮。然而，蒙特利爾大學（University of Montreal）病毒學家利文（Levon Abrahamyan）解釋，所有病毒都會變異，但由於新冠病毒基因組相對穩定，變異速度緩慢，目前大約突變了25次，平均每個月突變2次，大約是流感病毒突變率的一半，因此疫苗未來不需要進行太多修正。

多倫多全科醫院（Toronto General Hospital）傳染病學家博格奇（Isaac Bogoch）說，如同我們每年研發新的流感疫苗，來因應流感病毒的發展一樣，如果新冠病毒發生變化，我們可用基因技術來改善疫苗，目前所見的多數突變都沒有明顯影響，也沒有證據顯示變異病毒更具傳染力或致命性，儘管如此，「不隱藏變異的事實」仍然很重要。

報導稱，值得關注的主要有2種變異毒株，都位於新冠病毒的突刺蛋白上，一種是改變了病毒接觸人體細胞的結合受體的「N501」，另一種是曾在受感染的水貂身上發現的「H69/V70缺失」。伯明罕大學的麥克納利（Alan McNally）教授表示，即使新冠病毒出現新毒株，但若要推斷這些變異對疫情發展可能會造成的影響，現在還言之過早。

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