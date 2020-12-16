快訊／芭蕾舞團4人確診取消首演　主辦：若二採陰明天表演正常舉行

▲莫斯科古典芭蕾舞團今有4名團員確診新冠肺炎。（圖／聯合數位文創）

記者黃凱翊／台北報導

中央疫情指揮中心今（16）日公布7例境外移入，其中4例為俄羅斯籍藝文表演團體成員，昨（15）日確診，但檢疫期間未有接觸者且目前已送醫。主辦單位聯合數位文創緊急召開記者會，表示今晚的表演已取消，但若其餘團員今晚二次採檢都是陰性，明天(17日)的演出就會照常進行。

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▲聯合數位文創代表緊急出面說明。（圖／ETtoday攝影中心攝）

聯合數位文創表示，若今晚採檢結果出爐，所有團員都是二採陰的話，將會依照演出計畫進行，如果不能演出則會重新做安排。由於今天有4名團員確診，將會跟兩廳院及相關團體重新規劃座位安排，來消化今天看不了表演的觀眾，今天受到取消表演影響的觀眾，若時間上無法配合，也將會全額退費。

代表說明，現在已經提給相關單位，包括文化部場館新的防疫計畫，根據新的防疫計畫，動線完全區隔，所有舞團進出人員和工作人員動線完全分開，也會每天進行消毒，所有演出人員與觀眾接觸，包括拍照簽名還有獻花，這些動作將全會「全部取消」，其他相關部分根據防疫計畫項相關單位確實執行。

文化部表示目前榮總已進一步對全團員篩檢，預計結果下午6點半出爐；不過主辦單位聯合數位文創表示，因為演出前至少需要兩個小時搭建舞台以及排演，時間上已無法等到結果出爐，因此先行宣佈，今晚首演停演，後續視檢驗結果另行通知演出資訊。而兩廳院也公告，今明（12/16-17）演出可能受到影響，為求完善也加強場館消毒，並已要求昨日該場值班人員居家工作，待進一步檢驗成果出爐後，再行調整相關措施。

兩廳院發布／莫斯科古典芭蕾舞團演出公告：

由聯合數位文創股份有限公司所主辦的「莫斯科古典芭蕾舞團」，本週（12/16-20）於國家戲劇院演出，該舞團來台後依疫情指揮中心規定隔離14天，但於解除隔離前接受檢疫，其中4人確診後隨即送醫院隔離治療。

昨日（12/15）於戲劇院工作的舞團工作人員，皆有提供COVID-19檢驗陰性證明，兩廳院得知消息後，首先確認團隊工作人員皆有COVID-19檢驗陰性證明，其次進行團隊於場館的動線及工作人員相關規劃並開啟空調外氣循環，同時安排工作場地消毒。此次舞團人員除了於舞台演出，其他時間全程配戴口罩。目前劇院與後台區持續採全外氣運轉模式操作，進風口並設有紫外線消毒器。

為審慎起見，疫情指揮中心與文化部要求舞團全數人員今天再次採檢，今明（12/16-17）演出可能受到影響。兩廳院也為求完善，除加強消毒，並已要求昨日該場值班人員居家工作，待進一步檢驗成果出爐後，再行調整相關措施。

兩廳院於防疫期間持續落實防疫工作，進入場館皆需測量體溫、配戴口罩，對到館民眾接觸頻率較高處如電梯、樓梯扶手、洗手間、售票口、觀眾席等處加強消毐與清潔。一切依照疫情指揮中心及文化部指示辦理。

今日（12/16）首演場次確定停演，退換票事宜請與主辦單位聯合數位文創股份有限公司聯繫，現場亦有加派人力處理或請洽聯合文創客服專線：（02）7721-6958 #2，後續視檢驗結果另行通知演出資訊。為觀眾帶來不便，敬請見諒。後續場次動態請持續關注UDN聯合數位文創官網與兩廳院官網、官網臉書。觀眾若有演出及退票相關疑問，可逕洽主辦單位聯合數位文創與UDN售票網：02-7721-6958轉2。

聯合數位文創發布／莫斯科古典芭蕾舞團演出公告：

由聯合數位文創邀請來台演出的「莫斯科古典芭蕾舞團」，於11月底抵台，14日上午完成十四天隔離。

隔離期間內，所有團員都在防疫旅館的單人房內，接受國家級隔離措施，為慎重起見，聯合數位文創採最高規格標準，自主安排二次採檢，採檢結果47位舞團團員屬陰性反應，經相關單位確認後解除隔離。另外有4位團員呈陽性反應，已於第一時間送往醫院治療。

經相關單位確認，舞團的防疫、隔離措施皆有嚴格控管，並無交叉感染風險，但聯合數位文創秉持國人健康優先並確保演出人員健康無虞，正安排榮總醫療團隊，為二採陰性演出人員進行第三次採檢。等待採檢結果出爐前，今晚首演場次停演，後續視檢驗結果另行通知演出資訊。為購票者帶來不便，敬請見諒。若有相關防疫問題，請打聯合數位文創客服專線：02-7721-6958轉2



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