▲北榮血清調查陽性率萬分之五，張上淳：回推台灣感染個案數待討論。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

台北榮總完成萬人血清抗體調查，在1萬4765件血液檢體中，找到11人具陽性抗體，推整體血清抗體陽性率為萬分之五，約1萬1800人有抗體。中央流行指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，該項研究可看出台灣陽性盛行率非常低，且7月長假後抗體陽性沒有增加，代表社區沒有傳播現象，但是否能以此推論台灣感染個案數，還有待討論。

台北榮總病理檢驗部研究團隊分別於5月與7月，針對一週內門急診民眾的血液剩餘檢體進行分析，5月找到7人有抗體、7月揪出4人，總共11人有抗體，男女比為7男4女，整體抗體陽性率為萬分之七。

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研究團隊進一步分析年齡，發現感染者以60至69歲4人最多，另有2人為90歲以上，30幾歲、40多歲、50多歲、70多歲、80多歲各1人。依照台灣人口比例進行校正後，推估整體血清抗體陽性為萬分之五（0.05%）。以此回推全台人口，約有1萬100人帶有新冠抗體，為確診者24倍，研究成果已發表於《刺胳針區域健康－西太平洋》。

張上淳表示，該研究的整體選取採樣性，是否能回推全國狀況，在學術討論尚有疑義，此次使用的兩種試劑分別為前端市售檢驗試劑，以及中研院實驗室開發出的IgG、IgM抗體檢驗方法，後者沒有經過完整的敏感性與特異性測試，加上檢體多來自門急診病患，缺乏一些背景資料，最後結果可以怎麼解讀，還有待大家一起討論。

指揮中心發言人莊人祥也表示，北榮的血清研究肯定台灣防疫成功，但因為有研究方法上限制，不認為該研究可回推到全國民眾。