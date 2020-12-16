2020年圓筒絲瓜品種比賽冠軍從缺　宇辰種苗奪亞軍

▲高雄區農業改良場與台灣種苗改進協會日前在高雄場旗南分場舉辦「2020年圓筒絲瓜品種比賽」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄區農業改良場與台灣種苗改進協會日前在高雄場旗南分場舉辦「2020年圓筒絲瓜品種比賽」的評比作業，在各家廠商優異品種激烈競爭及評審嚴格審查下，冠軍從缺，由宇辰種苗股份有限公司的「YCSLU04」品種奪得全國圓筒絲瓜品種比賽亞軍。

高雄農改場說，今年比賽有宇辰種苗、稼穡種子、崧寶種苗、生農種子及農友種苗5家種苗業者，12個品種參賽，加上2個對照品種，共計有14個品種參與評比。於盛收期時，進行田間性狀、果實外觀及食味評比，由種苗協會邀請5位來自研究單位、種苗業者、合作社場及專業絲瓜農擔任評審，分別由產業的不同需求面向進行評鑑。包括植株的生長（生長勢、抗病能力、節成性及早期產量）、果實外觀性狀（果形、果皮色澤、整齊度及硬度）及食味評鑑（果肉色澤、甜味、氣味、口感)綜合評分），最後選出3個優勝品種。

高雄場戴順發場長表示，這次圓筒絲瓜參賽品種都是各種苗業者的菁英品種，需經過田間性狀、果實食味品評等階段的審查，競爭極為激烈，除了產量及果實外觀之外，還要兼顧蒸煮後的色澤及食味品質，要在比賽中脫穎而出並不容易。最後評審結果，分數最高的為對照品種，經評審一致評定冠軍從缺。

第2名由宇辰苗種苗股份有限公司「YCSLU04」品種獲得，其具有初期產量高、生長勢強、節成性佳等植株特性，果形及果色佳、果肉煮後不褐變，食味優良。第3名崧寶種苗有限公司「崧寶4號」。

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