含鎘米餅「全用國產米！」　農委會：公糧非嬰幼兒食用標準

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▲消基會抽測20件嬰幼兒米製副食品，其中4產品「重金屬鎘含量」超標。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

消基會14日公布4件嬰幼兒米製副食品鎘超標，引發各界擔心。農委會副主委陳駿季今(15日)日指出，4件皆符合食米鎘含量標準0.4ppm，符合一般食用，農委會願協助做嬰幼兒食品的業者找契作農生產把關專用原料。

農委會表示，農糧署辦理「建立稻米生產安全管理體系計畫」，執行稻米農藥殘留抽檢工作，108年規劃抽驗3,000件，實際抽驗3,245件，合格件數3,178件（合格率97.94％）；109年截至11月底已抽驗4,170件，合格件數4,114件（合格率98.66％），不合格農友移請直轄市、縣市政府依農藥管理法查處，並列為次期作抽檢對象；不合格公糧則專案控管不得加工。

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另外，農委會指出，日前已辦理衛生安全公證檢驗，於公糧稻穀加工前委託公證公司至公糧倉庫取樣送驗，並依法檢驗多重農藥殘留、重金屬及真菌毒素等三大項目，108年檢驗100件，合格93件(合格率93%)，109年規劃150件，已檢驗132件，合格130件(合格率98.5)，其中重金屬項目皆符合規定，另針對宜蘭食品工業股份有限公司所稱採購公糧部分，經查109年宜蘭縣抽驗6件皆合格。





▲農委會副主委陳駿季。（圖／農委會提供）

農委會說明，依據衛福部「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定，食品中米之重金屬鎘的限量為0.4ppm，嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品中鎘的限量為0.04ppm。按消基會檢測4件產品重金屬鎘含量介於0.05~0.3ppm，倘屬一般食品則尚符合食米重金屬鎘限量標準，惟若為嬰幼兒副食品則未能符合嬰幼兒食品鎘含量規定。

農委會強調，針對嬰幼兒副食品之原料來源及加工製程應更為嚴謹，農委會將協助確保原料米衛生安全。針對消基會抽測4件不合格產品，後續倘查得原料食米來源端，將釐清農地是否有遭受重金屬汙染情形，再依相關管制作為處理，以確保農作生產安全。

