俄芭蕾舞團4人染疫！陰性入境「檢疫期滿採檢確診」

▲指揮中心例行記者會。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增7例境外移入新冠肺炎確定病例，指揮官陳時中說明，個案分別從俄羅斯、美國、菲律賓入境。其中4例為俄羅斯籍藝文表演團體成員，持有陰性報告入境，至今沒有症狀，檢疫期滿由邀請單位安排自費採檢，今日確診。

指揮中心表示，案744為菲律賓籍20多歲男性移工，今(2020)年12月1日來臺工作，持有入境前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。個案12月14日檢疫期滿前採檢，於今日確診。因個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無須匡列接觸者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

案745、746、747、748為俄羅斯籍藝文表演團體成員，共2男2女，年齡介於20至60多歲，因受邀來臺參演，於今年11月29日入境，皆持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今皆無症狀；12月14日檢疫期滿後，由邀請單位安排自費採檢，均於今日確診。由於個案皆無症狀，且檢疫地點均為一人一室，未與他人接觸，故無須匡列接觸者。

案749為菲律賓籍20多歲男性漁工，今年11月29日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。個案12月14日檢疫期滿後，由仲介安排自費採檢，於今日確診；衛生單位已匡列個案同車接觸者共3人，其中1人因未落實佩戴口罩，列居家隔離，其餘列自主健康管理。

案750為本國籍40多歲男性，今年3月前往美國探親，12月8日入境臺灣後返回住處居家檢疫，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案曾於12月11日及12日出現畏寒及發燒等症狀，13日因出現嗅味覺異常症狀由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案獨自於住家居家檢疫，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無須匡列接觸者。

指揮中心表示，目前國內累積742例確診，分別為650例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、611人解除隔離、其餘住院隔離中。

▲新增7例境外移入COVID-19病例，分別自菲律賓、俄羅斯及美國入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

其他人也看了...

俄芭蕾舞團成員染疫 指揮中心要求全員採檢「二陰才可演出」

今晚6點半公布是否演出！文化部：若有1新增取消芭蕾舞團全團表演

印尼一週確診6千人 陳時中拍板「續禁移工」：視疫情決定開放時間