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印尼一週確診6千人　陳時中拍板「續禁移工」：視疫情決定開放時間

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▲▼1216中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將持續暫停引進印尼籍移工。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

近期國內出現為數不少的印尼移工確診病例，指揮中心自本月4日開始暫停引進印尼移工入境來台工作2週，原訂評估是否自18日開始減半印尼移工每週入境人數，但指揮官陳時中表示，印尼最近一週新增病例數約6000例，顯然疫情未趨緩，將持續暫停引進印尼籍移工，視當地疫情狀況決定重新開放時間。

中央流行疫情指揮中心今（16）召開記者會，陳時中表示，我國自印尼移入之確定病例共132人，其中76人雖持有核酸檢驗陰性報告，但該國目前尚未提供認證之檢驗機構。為確保我國邊境防疫量能與社區防疫安全，指揮中心宣布自12月18日起，將持續暫停引進印尼籍移工。

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指揮中心指出，印尼籍移工多為從事家庭照顧工作，暫停引進期間，為兼顧照顧需求，建議雇主可多利用長照資源，或者改聘越南、菲律賓或泰國籍移工，勞動部已請各來源國駐臺機構專案協助，另為利雇主作業，將延長雇主引進許可效期。

另外，指揮中心也鼓勵鼓勵家庭雇主聘僱本國照顧服務員。如已聘有移工者可繼續留用現有移工取代引進新移工，勞動部已推動多項專案，例如針對在臺年限屆滿的移工可申請延長、聘僱許可已到期的移工可申請轉換雇主。

指揮中心11月30日宣布，從12月4日至17日暫停引進印尼籍移工入境來台工作二週，並視當地疫情，再評估是否自12月18日起減半原印尼籍移工每週入境人數；另，是否會進一步加強管制措施或恢復常態引進，則視疫情滾動檢討。

陳時中14日於立院受訪表示，這個月在境外移入的35名印尼籍確診者中，有21人都有陰性報告，比例高達六成，對防疫措施是很大的破口。除了採暫緩印尼籍移工來台，將討論PCR檢驗機構認證等配套措施。

指揮中心14日召開專家會議討論該議題，消息人士指出，印尼移工有6成持有陰性報告，但在台灣檢驗又變成陽性，當天各部會代表對此還是覺得相當不放心，陳時中會中裁決「繼續暫緩」，而且本次並未訂出期限，改為隨時看疫情況而定。

▲▼新冠肺炎全球各區新增病例數統計。（圖／指揮中心提供）

▲新冠肺炎全球各區新增病例數統計。（圖／指揮中心提供）

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