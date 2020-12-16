俄芭蕾舞團成員染疫　指揮中心要求全員採檢「二陰才可演出」

▲莫斯科古典芭蕾舞團。（圖／聯合數位文創）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增7例境外移入新冠肺炎確定病例，其中4例為俄羅斯籍藝文表演團體成員。據了解該團體為莫斯科古典芭蕾舞團，今晚就有演出。指揮官陳時中表示，目前評估基本安全，但由於是公開表演，已經請榮總針對剩下48人緊急採檢，如果經二次採檢陰性後後幾乎沒有問題，但如果還有驗出陽性，就必須停止演出。

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增7例境外移入COVID-19確定病例，分別自菲律賓(2例)、俄羅斯(4例)及美國(1例)入境。其中案745、746、747、748為俄羅斯籍藝文表演團體成員，共2男2女，年齡介於20至60多歲，因受邀來臺參演。

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他們今年11月29日入境，皆持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今皆無症狀；12月14日檢疫期滿後，由邀請單位安排自費採檢，均於今日確診。由於個案皆無症狀，且檢疫地點均為一人一室，未與他人接觸，故無須匡列接觸者。

陳時中表示，該團目前檢疫情況良好，確診個案檢驗出來Ct值高達31、34（病毒量低），而這4人也已經到醫院，和其他人沒有接觸機會，本身傳染性相當低。

然而此為公開表演，仍有相對疑慮在，已經請榮總針對剩下48人緊急採檢，若經過二次採檢陰性問題幾乎沒有，但如果還有驗出陽性，就必須停止演出。