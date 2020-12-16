東部海洋觀光新亮點！花蓮港榮獲全台漁港米其林二星獎

▲漁業署【金鑑漁港】評鑑頒獎，花蓮港獲得二星獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

漁業署14日辦理【金鑑漁港】評鑑頒獎，花蓮港獲得二星獎項，花蓮縣縣長徐榛蔚感謝漁業署攜手縣政府、民間團體、漁會與漁民共同合作，維持漁港環境清潔、提升漁港整體品質，讓花蓮漁港成為全國民眾活動與親近海洋的最佳場所，花蓮漁港周邊向日廣場也在整修翻新中，期盼未來成為全台在東部地區觀光旅遊發展中，最耀眼的亮點。

為了提升漁港整體環境品質，促使漁港逐步成為台灣特有的重點觀光場域，漁業署今年6月份啟動【金鑑漁港】選拔，聘請觀光景觀、漁業管理、環境領域的專家，透過嚴謹評鑑機制，在全台220個漁港中，鑑別30個漁港。另外採用米其林旅遊指南的秘密客評分方式加入評鑑，融合全民參與機制，收集民眾到漁港觀光遊憩的寶貴意見，作為漁港整體環境改進之參考依據。

四面環海的臺灣，擁有為數眾多且各具特色的漁港，不但是臺灣漁業發展的基地，也是全民休閒旅遊的好去處。花蓮綿延百公里的海岸線，僅有三處漁港，漁港功能的完善與否，影響所及不僅僅是漁民生計，更連動影響著周邊社區的發展。

▲委請專業團隊在花蓮漁港進行消毒防疫工作，讓大家安心到漁港遊憩。

尤其，花蓮外海有著豐富的鯨豚生態，適合發展多元化娛樂漁業，漁港賞鯨船及海釣船十分盛行，同時洄游性魚類眾多，很適合國人漁業休憩活動、到漁港吃最新鮮的漁產品。

徐榛蔚說，這次全球的新冠肺炎帶來防疫新觀念，縣府也進行防疫消毒計畫，委請專業團隊在花蓮漁港及石梯漁港娛樂漁業漁船登船碼頭、拍賣漁市場、假日漁市等人潮聚集場所進行多次消毒防疫工作，讓大家安心到漁港遊憩。

農業處說明，為了改善第二類漁港廢棄物無處置放的問題，縣府今年在花蓮漁港及石梯漁港各設置1處網具暫置區，配合環保艦隊攜回的廢棄漁網具，再請漁民朋友出海作業，發現廢棄漁網具時，能協助帶回暫置，共同為海洋永續盡份心力。

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