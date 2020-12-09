冬戀蘭陽溫泉季「湯圍美食旅展」開跑　加碼抽愛瘋Gogoro大獎！

▲2020冬戀蘭陽溫泉季正式開跑，只要在湯圍美食旅展專區消費就有機會抽中iPhone、Gogoro等大禮。（圖／宜蘭縣政府提供。）

地方中心／綜合報導

「2020冬戀蘭陽溫泉季」開幕式於12月6日在宜蘭溫泉路、健康路口隆重登場，現場千人齊聚、踩街隊伍多達50團，規模可說是歷年之最，精湛演出在礁溪街頭引起一陣陣驚呼。這次「2020冬戀蘭陽溫泉季」規劃許多精彩系列活動，像是「歡樂小踩街」、「冬戀金曲晚會」等。此外，從12月7日至13日止每日17:00-21:00，在礁溪湯圍溝公園旁徒步區同步舉辦「溫泉美食旅展」，等待民眾闔家光臨。

本次「溫泉美食旅展」由宜蘭縣政府整合溫泉觀光產業、旅宿業、美食伴手禮及文創商品，推出超值優惠，還有本縣今年獲選為宜蘭TOP10好食、好物優質店家參展，民眾除可購買超優惠票券外，更有多元特色伴手禮，滿足遊客味覺饗宴，凡於美食旅展專區憑發票或收據，消費滿500元至服務台即可兌換紀念品；消費3,000元即可抽獎：五星飯店住宿券、餐券、泡湯券⋯等多項限量大獎。

為了刺激消費，只要在湯圍美食旅展專區消費滿3,000元就可以獲得抽獎資格，除了住宿券、餐券等大禮外，宜蘭縣政府更宣布再加碼抽iPHONE及Gogoro各1台，將於12月14日14:00於宜蘭勁好玩粉絲頁直播抽出幸運兒。

此外，12月12日也特別規劃「冬戀金曲音樂晚會」，重金邀請金曲台語歌后：朱海君、金曲台語歌王：流氓阿德、K歌天后：戴愛玲、台客電力公司、圓圓等，囊括各族群、各類音樂曲風多元規劃，從創作能量到嘻哈勢力，從台語深情開唱，接力國語金曲重現，輪番上陣震撼演唱，感受音樂渲染的魅力。

活動詳情請活動官方網站：http://www.yilanhotspring.org/



領獎注意事項

一、加碼獎項(電動機車、智慧型手機)限親領：請得獎人攜帶『身分證正本』、『消費之發票/收據憑證正本』及『摸彩券存根』於109年12月22日(星期二)至宜蘭縣政府(宜蘭縣宜蘭市縣政北路1號)領取。

二、依中華民國稅法規定，中獎者若為中華民國境內居住之個人，中獎金

額(價值)超過新臺幣1,000元以上者，需繳交身分證正反面影本供報稅使用，年度報稅時將計入個人所得。中獎金額(價值)在新臺幣20,000元以上者，中獎者依法需先繳交10％機會中獎稅金(稅額以獎品市價計算)，始可領獎。若中獎者不願先行繳納本項稅金，視同放棄中獎資格，且不得異議。如中獎者有牴觸相關活動辦法或其他異議，主辦單位得以追回獎品，中獎者不得異議；如涉司法爭訟，一切法律責任由個人承擔，主辦單位概不負責。

三、中獎獎品不得折換現金。如遇產品缺貨或不可抗力之事由致原獎品無法提供，主辦單位有權變更獎項，改由等值商品取代之，得獎者不得要求折現或轉換其他商品。

四、電動機車中獎規範：

(1)中獎者須遵守交通部公路總局及車商相關交車取車規範，並自行負擔領牌費及1年期強制險，因中獎衍生之費用概依實際領牌時之費用為主。

(2)本獎項不得更換其他車型、車色或折抵現金。

(3)車輛價值以車商當時所公布建議訂價為參考價值，規格、配備、車色以車商提供實車為準。

四、本活動如有未盡事宜，主辦單位有保留、修改、暫停及解釋內容之權利，並可取消任何影響他人得獎權益之得獎者的得獎資格。