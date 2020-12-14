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只搞觀光爛到爆！他點名基隆、花蓮2夜市　在地人狂打臉：不懂吃

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▲▼花蓮東大門夜市。（圖／資料照）

▲花蓮東大門夜市。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣有許多大大小小的夜市，且各有各的特色，因此總能吸引大批觀光客。一名網友先前在臉書發文，希望有人可以推薦他「真正的在地夜市」，因為像是花蓮東大門夜市和基隆廟口夜市，都讓他非常不滿意，是他心中的前兩爛夜市。然而，貼文曝光後，多數網友反而大讚，「基隆夜市好吃耶」、「我覺得東大門很讚耶」。

這名網友在「爆怨公社」上發文直批，「史上最糟糕的夜市：花蓮東大門；次糟糕的夜市：基隆廟口！」因為在他心中，這兩個夜市都是以「觀光」為主要取向，販賣的小吃不但不美味，且還很貴，而且走進夜市後，幾乎只見滿滿的夾娃娃機和遊戲攤；因此，他便請其他網友推薦「真正的在地夜市」。

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▲基隆廟口夜市。（圖／記者彭懷玉攝）

▲基隆廟口夜市。（圖／記者彭懷玉攝）

貼文曝光後，不少網友留言回應，「追加一點，停車超難找，大概要20至30分鐘才排得到車位」、「你把士林跟六合放哪裡？東大門這麼寬敞乾淨」、「宜蘭的清溝夜市很讚」、「旱溪夜市，完全不走觀光路線」、「雲林的夜市都還不錯啊！虎尾夜市、斗六人文夜市、西螺夜市」、「墾丁大街才是真的觀光夜市，東西超貴」、「夜市不都這樣嗎」、「台灣夜市早已經走鐘了」、「北士林，南六合」。

此外，有不少網友都不認同原PO說法，「東大門不錯啊！又大又多攤位，有吃的、有玩的，價格也還好」、「東大門好吃、好玩，環境乾淨、規畫得很好」、「東大門是目前我認為最乾淨的」、「東大門的東西挺好吃的呀」、「全台灣吃一吃還是基隆最合我胃口」、「基隆廟口很多好吃的耶！炒麵、蝦仁飯，超多」、「基隆夜市很優啊，你是不是沒吃到好吃的攤子」、「是你不懂吃，基隆美食滿滿」。

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