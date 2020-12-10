ET民調／57.2％明年不會想出國觀光　三大「擔心」理由曝光

▲《ETtoday新聞雲》民調顯示，即便全球大規模接種疫苗，57.2％民眾明年不會想出國觀光。（示意圖／路透）



政治中心／台北報導

新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，不過目前已有新疫苗上市對抗疫情，出國觀光旅遊指日可待。不過，根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，即便全球展開大規模性的接種疫苗，仍有57.2％的民眾不願意出國，最主要的原因是仍擔心會感染新冠肺炎。

調查結果指出，就算全球展開大規模的新冠肺炎疫苗接種，57.2％民眾表示不會想規劃明年出國觀光旅遊（含「應該不會」41.0％以及「一定不會」16.2％），38.3％民眾表示會想規劃明年出國觀光旅遊（含「一定會」17.3％以及「應該會」21.0％）。

調查結果顯示，民眾對於明年不想規畫出國觀光的原因主要有三個，包括，48.0％擔心會感染到新冠肺炎，23.7％擔心出國後因疫情發展無法回國。同時，也有18.5％的受訪者表示對於未來景氣仍有顧慮。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年12月1日至4日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1368份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.65％。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(109年10月底)進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。