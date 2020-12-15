墨江哈尼／準高鐵2021年通車　旅遊業盼「過境遊變住地遊」

▲墨江火車站完工示意圖。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／雲南墨江報導

從昆明到墨江車程得花上4.5小時，交通的不便造成旅遊業及經濟發展，同時，限制了哈尼族人的推銷少數民族獨有文化及特色的條件。不過，隨著墨江火車站封頂，這種情況將會獲得大幅改善。墨江駐村扶貧工作隊總隊長王建雲表示，借助這條「準高鐵」，「以過境遊為主的遊客，將可以變成駐地遊，屆時把鄉村的特色景點串連起來，墨江的經濟必定會有顯著提升。」

▲墨江駐村扶貧工作隊總隊長王建雲。（圖／記者魏有德攝）

王建雲指出，遊客坐火車到墨江，換乘旅遊巴士等交通工具，·便可以把零散景點有效串聯，此外，鐵路開通後，以往貨物經高速公路運輸，時間成本較高，「往後透過鐵路運輸，物流效率也會大幅提升，進一步降低成本，咖啡、茶葉、紫米等特色產品，便可以擴大銷路。」

▲墨江站施工人員正在替鐵道周邊設施進行加固工程。（圖／記者魏有德攝）

這條墨江人期盼的「準高鐵」墨江站是玉磨鐵路13個站點之一，玉磨鐵路從玉溪到中寮邊境的憨磨，全長約507.4公里，北連昆玉鐵路，可通往雲南省會昆明，未來向南延伸到寮國、泰國及新加坡 境內，是大陸泛亞鐵路網的重要路段之一。

▲墨江站已完成封頂，預計2021年通車。（圖／記者魏有德攝）

玉磨鐵路未來將以客貨兩運的模式經營，列車時速最高可達160公里，因此被稱作「準高鐵」，預計2021年通車。通車後，從昆明至墨江路程可以縮短1.5個小時以上，對於墨江的發展，帶來重要利多。墨江站距離縣城僅8公里，站體設計及站前廣場融入許多哈尼族的圖騰象徵，主要還是希望能藉由墨江站的開通，讓遊客從下車那一刻起，就能感受到少數民族的熱情及文化。