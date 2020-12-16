大學生有福了！高鐵1/14起「加開14班5折列車」　12/18起開搶票

▲高鐵加開大學生優惠列車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

寒假春節將至，台灣高鐵公司為鼓勵大學生提前返鄉過節，將於2021/1/14至1/20規劃「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，除原本即適用5折、75折或88折優惠之大學生優惠車次外，再加碼規劃14班次停靠各站之「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，自12月18日凌晨零時起逐日開放購票。

高鐵公司表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」之各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可利用「T Express行動購票」App、全國超過一萬家與高鐵合作之便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高鐵大學生5折優惠列車時刻表。（圖／高鐵）

高鐵公司提醒，使用大學生優惠乘車，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本以備查驗，以免影響優惠權益，詳細資訊及相關規定。

另外配合秋冬防疫專案，旅客進入車站時必須全程佩戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。