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高雄妹問：去台中玩搭高鐵或客運？　關鍵曝光…在地人說真心話

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▲新冠肺炎疫情趨緩，搭乘公車、高鐵等大眾運輸仍要配合戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲有網友認為，坐高鐵比較舒適。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友曾發文詢問，大家會搭高鐵還是客運出遊，近日又引起討論。對此，網友們看法不一，有人想要省錢，但也有人想省時間，不少人推「去客運、回高鐵」的組合；還有人點出關鍵，「看時間點，很塞的時間別坐客運。」

住在高雄的原PO曾在PTT說，連假臨時決定要跟妹妹去台中玩，由於妹妹還在念書沒收入，所以這趟三天兩夜的小旅行，大大小小的開銷是由她負擔，但還是想能省就省，「所以想請問大家，會選擇票價貴客運一倍的高鐵呢？還是省一點搭客運？」

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對此，大家看法不一，支持客運派的人認為，「沒錢就乖乖花時間，而且客運其實很舒服，來回就差快2000，不能不省」、「客運很棒啊，有自己空間做事又便宜」、「看你缺不缺錢，現在客運很強大、椅子也爽，有USB、Wifi。」

▼台中高鐵站在烏日，去市區得轉乘公車或火車。（圖／資料照／記者姜國輝攝）

▲▼台灣高鐵,台中站,烏日站,臺中捷運綠線,臺鐵新烏日車站,三鐵共構,高鐵一路與站區二路口,島式月台。（圖／記者姜國輝攝）

支持高鐵派的人則說，「高鐵，有一次我也是貪便宜，結果在車陣中塞了三個半小時」、「日本高鐵都商務在搭的，台灣贏日本，便宜多」、「我的話會搭高鐵，客運每次都暈得很痛苦」、「高鐵40幾分就到了，其實很舒服」、「連假高鐵優勢更大，客運可能塞到爽。」

一名台中人說，「台中人推客運啦，你客運交流道下來就中港路有百貨公司。坐高鐵到烏日有夠麻煩，你還要搭公車出來或者火車到車站去。」不過，也有人認為，「新烏日到台中火車站搭區間車才十分鐘好嗎，推文一堆講的很誇張，是到底有沒有去過台中高鐵站？」

也有不少人推「去程客運、回程高鐵」的組合；另一人則點出關鍵，「看時間點，很塞的時間別坐客運，買火車或高鐵票。」根據高鐵時刻表，高雄到台中最短行車時間為42分鐘，票價為790元。

▼有人認為搭客運比較舒服。圖為台北京站轉運站。（圖／資料照／記者姜國輝攝）

▲▼京站,台北車站,京站時尚廣場,台北轉運站,客運,返鄉,交九轉運站。（圖／記者姜國輝攝）

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