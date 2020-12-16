共機擾台傳一度侵入我領空　國防部：這架沒有進入領空

記者林銘翰／台北報導

共機近期頻繁擾台，15日上午傳出有共機無視空軍戰機，持續向我方領空飛行，空軍戰管聯隊並首度以「你已進入我『領空』」警告共機。對此，國防部副部長張哲平16日表示，這架飛機沒有進入領空，對於所有在空、對海的機艦，國軍都有應處的原則與規定，一切按照規定來做。

▲中共運8反潛機。（圖／國防部提供）



空軍司令部15日晚間發布共機動態，證實1架運8反潛機、1架運8技術偵察機入侵我西南空域，我空軍立即升空應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。不過，傳出有共機對無視我空軍戰機，一度侵入我方領空。

張哲平16日上午赴立法院外交及國防委員會，審查「110年度中央政府總預算案附屬單位預算關於國防部主管非營業基金」。張哲平會前受訪時表示，這架飛機沒有進入領空，對於所有在空、對海的機艦，國軍都有應處的原則與規定，一切按照規定來做。

此外，海軍首艘沱江級艦15日下水，總統蔡英文在儀式中表示，今天一再呈現國艦國造全力、全方位發展，展現全方位捍衛海疆決心，並讓戰術更靈活，對戰力提升有重要意義，並以原住民意涵命名「塔江艦」。

對此，張哲平說明，不對稱戰力有一點非常重要，就是要機動性，沱江艦有很好的機動性，在載台上可以同時掛載制海、制空的武器，未來將是非部隊非常重要的戰力。

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