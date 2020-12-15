爭取運送首批新冠疫苗　華航證實已獲多家業者洽詢、長榮提報民航局

記者賴文萱／台北報導

英國、美國陸續開打輝瑞／BNT新冠肺炎疫苗，傳出衛福部透過COVAX平台取得該廠牌疫苗，甚至委託長榮航空進行貨機改裝增加液態氮冷藏設備，待命運送。對此，長榮航空表示已提報民航局與交通部，未來在政府委託下可提供疫苗運送；華航則說，已陸續接獲多家業者洽詢疫苗載運計畫，目前正在積極安排中。

▲華航證實，已獲多家業者洽詢運送新冠肺炎疫苗。（圖／華航提供）

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長榮航空表示，長榮具有航空冷鏈運送技術和經驗，日前已提報民航局與交通部，本公司具備輝瑞疫苗運送之能量，未來在政府的委託下可提供Door to Door之快速、便捷和安全等全方位之疫苗運送服務。

▲華航、長榮航空爭取運送首批新冠肺炎疫苗來台。（圖／記者黃克翔攝）

華航表示，新冠疫苗運送增加全球貨運需求，本公司已陸續接獲多家業者洽詢疫苗載運計畫，目前正在積極安排中。華航自2013年開始與溫控櫃公司合作，並於2016年起業務大幅成長，華航為台灣唯一獲得 CEIV (國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸) 國際認證的航空公司。

不過，針對有媒體報導指出，衛福部透過COVAX平台取得該廠牌疫苗，甚至委託長榮航空進行貨機改裝增加液態氮冷藏設備，待命運送。指揮中心發言人莊人祥今（15）日仍不願鬆口，重申持續努力，有進度會再與外界說明；唯一能回應的是「指揮中心並未委託長榮進行改裝」。