李來希諷華航新塗裝「C+蕃薯ARGO」：有哪幾個老外在乎？

▲華航機身新塗裝。（圖／華航提供）

記者蕭羽耘／台北報導

華航首架有台灣意象的波音777貨機彩繪塗裝於14日曝光，機身前段維持貨運標誌「CARGO」，C字裡面含有台灣圖樣。全國公務人員協會前理事長李來希15日表示，請問這個「C+蕃薯」圖，哪幾個老外知道它的意涵？又有哪幾個老外在乎大C裡面的蕃薯？搞了半天，就只是為了大內宣，自己爽就好！

華航公布新增台灣意象後的首架777F貨機全新機身照片，只見貨運標誌「CARGO」的C中藏有台灣的圖案，引起正反熱議。李來希就在臉書質問，這飛機是載貨用的，請問托運貨物的時候，有誰會在意CARGO與「C+蕃薯ARGO」間的不同嗎？老外在乎嗎？還是我們這些老土豆們在在乎？搞了半天，花了那麼多心思、精力與資源，就只是為了大內宣，自己爽就好。

事實上，華航訂購6架777貨機，預定在2023年完成交機，首架今年12月1日抵台，2021年1月底前將再交付兩架。華航董事長謝世謙表示，3架777貨機投入後，對華航貨運如虎添翼，明年後疫情時代以 21 架貨機的規模運轉，開啟華航貨運新世代，預期在疫苗配送及市場對航空貨機需求急迫下，為華航貨運創造更多的現金收入。

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