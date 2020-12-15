蘇巧慧爭取「全面補助長輩假牙」　呼籲衛福部各縣市補助應平等

▲蘇巧慧為老年人爭取假牙補助。（圖／翻攝蘇巧慧YouTube）



記者蔡文鈴／台北報導

衛福部推動老年人假牙補助，不過全國各縣市補助不一，令民進黨立委蘇巧慧感到憂心，認為全國補助應該要統一，也替新北長者爭取，希望有更多資源，讓不同縣市的長者享有福利。

蘇巧慧指出，衛福部、各縣市地方政府都有給予假牙補助，但設有低收入戶、中低收入戶等身分限制，而目前國內已有11縣市加碼讓「一般老年人」就能享有「假牙補助」，不過卻造成不同縣市的老年人享有不同的假牙福利。

蘇巧慧表示，裝假牙不是年年都會發的事情，也特別為新北市的老年人請命，要求衛福部應統一讓各縣市每個老年人都享有假牙補助，每個人的健康應該是要平等的，在不減少預算的狀況下，繼續推動政策。

對於老年人假牙政策，蘇巧慧呼籲衛福部，第一，要有每年的老年口腔保健的調查；第二，在不減少預算的狀況下繼續推動假牙補助政策；第三，請研議不同縣市的長者有盡量公平的待遇。

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