蘇巧慧：我的「三倍券」買氣炸鍋　蘇貞昌用我妹的

▲蘇巧慧PO出父親買的漫畫書。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌13日拿女兒的三倍券買漫書送給孫女，意外掀起「打統編」風暴。蘇貞昌的女兒、民進黨立委蘇巧慧幾天前曾在臉書PO圖證明自己花掉三倍券，她14日也公開解釋，父親買漫畫給孫女是拿妹妹的三倍券。

蘇巧慧透過臉書表示，女兒們開心的收到阿公送的漫畫書，沒想到隔了一晚竟然成了另一個新聞事件，歪樓的狀況簡直讓她瞠目結舌。

蘇巧慧指出，整件事情很簡單，三倍券快到期了，父親想說要實踐當初的承諾，用三倍券幫孫女買漫畫，同時為台灣本土漫畫作品做宣傳，所以昨天特地到漫畫基地選了好幾本，買完了以後，就順手連同發票一起帶回家了，所以從來沒有想過要報帳。

蘇巧慧強調，這是在全國媒體面前公開表示要買給孫女的禮物，依法公務員買給家人的東西就是不能報帳，主觀上，沒有想過要報帳；客觀上，也不能報帳，所以有沒有打統編，就自然不是重點了，「真是有點莫名其妙」、「我的三倍券已經買了氣炸鍋」、「所以那是我妹的三倍券」。

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