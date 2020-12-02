馬世芳節目著作權爭議落幕　蘇巧慧籲政府重視創作者權益

▲民進黨立委蘇巧慧召開「你的著作不是你的著作？甲方vs乙方」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

廣播節目主持人馬世芳日前宣布，因Alian原住民族廣播電台要求「完全擁有」他個人節目「耳朵借我」著作權，年底將結束與電台3年多合作關係；同時為被欺負的「乙方」請命。對此，民進黨立委蘇巧慧2日呼籲，各政府機關應秉持《文化藝術採購辦法》第17條精神，針對契約內容有關著作人格權及著作財產權之規範，明定授權時效、公開形式及使用範圍，盡可能完整保留創作者的權利。

民進黨立委蘇巧慧、張廖萬堅、范雲、賴品妤2日上午於立法院召開「你的著作不是你的著作？甲方vs乙方」記者會，並邀請廣播節目主持人馬世芳、台北市紀錄片從業人員職業工會理事長許文烽、台灣視覺藝術聯盟理事長吳尚邕、新經典文化總編輯葉美瑤等人出席。

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者林敬旻攝）



馬世芳表示，針對為乙方爭取權益一事，就目前取得的初步結果，原住民族文化事業基金會已經承諾，會全面修改與廣播主持人的契約，朝向著作權共有的方式努力，且願意檢討、修改過去存在不合理條文的合約，這是非常值得肯定的進步，也希望能夠作為其他公營媒體的表率，讓更多甲方找到雙贏的方式。

馬世芳認為，台灣的藝文創作者作為乙方，長年以來被迫要簽這種欺負人的條約，現行最大的問題不是法律不完備，救濟工具也相對齊備，關鍵在於公部門在進行採購徵案時，沒有意識到《文化藝術採購辦法》第17條的精神，把尊重創作人的想法放進徵案裡。

馬世芳指出，藝文創作者從事任何類型的創作，工作與創作心血都是受到《文化創意產業發展法》的保護，創作人要知道自己的權利，過去從《文化基本法》、《文化藝術採購辦法》的三讀通過，整個國家文化政策是朝向直站在甲方的權益前進，因此乙方一定要站出來爭取權益。

馬世芳也說，現在的徵案都已經有申訴管道，呼籲乙方不要客氣地提出申訴，相信主管機關會適當處理，而他雖然不會再回到Alian電台參加明年度的標案，但仍感謝原文會願意做出正向的改變，也希望更多甲方出面改變不合理的條約，找到甲乙雙方的雙贏方案。

▲民進黨立委賴品妤。（圖／記者林敬旻攝）



吳尚邕表示，在所有的徵件與競賽中，主辦方與創作者應該是平等關係，而不是從屬關係，主辦單位應該要在簡章明定參賽作品版權，以及著作權使用的範圍、方式與相關期限，而不是以教育、推廣的形式永久且無條件地授權，甚至有些還可以轉讓，這對藝文創作者來說非常不尊重。

許文峰則提到，在影片徵件中常常可以發現，過去10幾年國內公部門很常透過影片徵件、比賽的方式，編列獎金拿到多部影片的使用權利，其中最過分的就是，得獎作品的著作財產權直接讓與，使著作人不再擁有著作財產權，之後再也拿不回來。

許文峰說，有很多年輕人擁有作品、想要有平台，但對相關權益不夠重視，以致於經常在惡性循環中被整碗端走，他呼籲藝文採購還是要回歸到《文化藝術採購辦法》第17條的精神，甲方與乙方可以用互利雙贏的合作模式，一樣可以得到使用範圍授權，也讓創作者得到足夠、合理的對待。

▲民進黨立委張廖萬堅。（圖／記者林敬旻攝）



蘇巧慧表示，自己在從事立委的工作前，也曾經拍片向政府部門承接標案，「我不會忘記我在20多歲時，政府出50多萬就拿走我一小時的影片，從此再也跟我沒有關係」，也讓她再也不做著作權不在自己身上的任何標案。

蘇巧慧說，如今自己受到大家的託付，可以在國會替大家發聲，她當然要站出來替著作權人爭取更合理的創作空間，除了呼籲政府部門要朝《文化藝術採購辦法》做更細緻的規範，讓更多創作者知道自己的權益。

其他人也看了這些...

►國民黨曝光影片打臉蘇貞昌：日期內容全講錯、信功談的是口蹄疫

►蔣萬安不在意被綠營攻擊 反嗆蘇貞昌：國會殿堂公然說謊毀人商譽

►扯信功挺美豬遭打臉 蘇貞昌：不是指哪家公司支持萊劑肉品進口

更多熱門新聞...

►信功「拒用萊豬」打臉 政院：蘇貞昌指的是豬農支持政府協助豬農

►獨／農委會萊豬影響報告4頁全文曝光 「讓進口國競爭冷凍市場」

►獨／農委會萊豬影響報告4頁全文曝光 「讓進口國競爭冷凍市場」

►振興一下我們的美麗