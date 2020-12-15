拜登獲多數選舉人票當選美國總統　蘇貞昌：財經政策沒有任何變動

▲拜登正式獲得選舉人團認證當選。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

美國選舉人團於美東時間14日正式選出拜登為下任總統，拜登發表演說表示，他贏得306張選舉人票，與4年前川普得票數相同，當時川普自稱取得壓倒性勝利，他期盼川普現在也能承認選舉結果。對此，行政院長蘇貞昌15日表示，以台灣誒美國合作的情形，目前相關財經政策沒有任何變動。

全美50州及華盛頓特區選舉人團14日投票，並以306比232張選舉人票，確定拜登（Joe Biden）擊敗尋求連任的總統川普，將成為美國下任總統。美國國會預定明年1月6日完成選舉人計票並正式確認大選結果；拜登將於明年1月20日宣誓就職。

蘇貞昌15日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。國民黨立委李貴敏質詢時指出，拜登已經確定當選美國總統，詢問相較於過往川普時代，我方在拜登當選後的相關財經政策是否有變動。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌表示，從媒體報導上可以看到，拜登已經通過選舉人票當選美國總統，「我們祝福也恭喜」，美國是擁有長久民主制度的國家，雖然政黨輪替，但相信相關政策會延續，尤其台美前陣子才簽署效期五年的MOU，而且還可以再延一期，相信會繼續往這方面加強雙方關係與經貿合作。

李貴敏再問，台美的財經政策多在川普時代訂定，但拜登對國際情勢的態度與川普完全不一樣，詢問蘇貞昌以台灣與美國的合作情形，相關財經政策是否有任何變動。對此，蘇貞昌僅回應，「目前沒有」。

李貴敏說，台灣在川普時期當美國代理人「打先鋒」，但拜登對於中美關係的態度完全不一樣，拜登面對中美關係是競合關係，既競爭又要合作，跟川普完全不一樣，今天卻得到「財經政策依然不變」的回覆，對台灣究竟有什麼好處。

蘇貞昌回應，根據專家的研判，以整體美國政府來說，大致上還是一樣，或許因為執政者的不同，強度會有所不同，但整體方向還是一樣，就像台美簽署效期五年的MOU，這也都是跨任期的。

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