拜登正式當選　陸外交部：推動中美關係穩健發展

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

美國大選選舉人團14日進行投票，確認民主黨候選人拜登跨越勝利門檻270票，拿下302票，正式當選美國總統。對此，中國外交部發言人汪文斌15日表示，中方注意到有關結果，重申中國國家主席習近平已於上月致電拜登祝賀，推動中美關係健康穩定發展。

外界關注，中美領導人之間是否有通話安排。汪文彬回應稱，「至於你提到的具體問題，如果有消息我們會及時發布。」

▲習近平11月25日已致電祝賀拜登當選。圖為兩人2013年在北京會面。（圖／路透）

汪文彬表示，中方注意到了有關選舉結果，習近平主席已於11月25日致電拜登先生，祝賀他當選美國總統。他說，我們歷來主張中美雙方應當加強溝通對話，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作、管控分歧，推動中美關係健康穩定發展。

據CNN報導，拜登於當地時間14日晚間發表演說，內容將包含「在這場爭取美國靈魂的鬥爭中，民主最終勝利，投票的人民們，對機構的信任，選舉保持著正當性，而現在是時候該翻頁，團結，療癒。」

共產黨媒《人民日報》上月報導，習近平於11月25日致電美國總統當選人拜登，祝賀他當選美國總統；中國國家副主席王岐山也於同日致電賀錦麗，祝賀她當選美國副總統。

習近平當時在賀電中說，推動中美關係健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待，希望雙方稟持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，推動中美關係健康穩定向前發展。

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