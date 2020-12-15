李貴敏建議公開特別費發票　蘇貞昌：燒更大的火不是好事

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌日前使用三倍券購買漫畫送給孫女，發票上卻打行政院統編，引發議論。對此，國民黨立委李貴敏15日建議，蘇貞昌可將特別費、發票發票公開自清，不過蘇貞昌回應，行政院長該有什麼費用、支出，都會有相關紀錄，「現在為了一個發票號碼，我又去燒一個更大的一把火、持續不停討論，這對行政穩定不是好事」。

蘇貞昌15日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。李貴敏質詢時表示，本來買童書給孫女這是令人高興的事情，但政院已經不是第一次因為統編惹禍，質疑蘇貞昌是否在用人上出了問題，並建議蘇貞昌乾脆把特別費、發票全部公開。

▲國民黨立委李貴敏。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌表示，當天自己穿了件大紅色夾克，從家裡拿了三倍券，要去買答應過孫女的漫畫書，「心情好得很」，買了一大袋卻少了10元，還當場向行政院秘書長李孟諺借，回到家後「阿公很得意，孫女很高興」，沒想到晚上都還沒過完，就發生了統編的事情。

蘇貞昌說，如果沒有同仁告訴店員，其實也沒有這件事，但他也不再為此責怪任何人，只想好好檢討自己「整個團隊是怎麼了」，當場大家都看著他自掏腰包付錢，且振興券依規定不能報公帳，「我怎麼會為了這事情報公帳，我只覺得很遺憾」，未來會檢討在機制上不要再出這種問題，相關同仁一定也很懊惱。

李貴敏說，特別費、公費都是民指民膏，相信以蘇貞昌的高度沒有必要這麼做，但如果可以把特別費攤開來給民眾看，就可以讓民眾知道這真的是擦槍走火的意外，否則恐怕會成為前總統馬英九的特別費案翻版，詢問蘇貞昌「何必呢」。

對此，蘇貞昌表示，自己帶著這麼大的團隊，當然我要負起責任，「我這一輩子差不多都是攤開來，也都經過了多少次檢驗」，今天作為一個院長，該有什麼費用、支出，都會有相關紀錄，未來也都會經過審計主計程序，這毫無問題。

蘇貞昌也說，「現在為了一個發票號碼，我又去燒一個更大的一把火、持續不停討論，這對行政穩定不是好事」，但自己所做的任何事都禁得起檢驗。

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