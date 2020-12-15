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操作槍12月11日報繳截止　永康警立破改造手槍及安毒

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▲台南市永康分局盤查違規停車車輛，起獲改造手槍及毒品，市警局長詹永茂頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局盤查違規停車車輛，起獲改造手槍及毒品，市警局長詹永茂頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南市永康分局永康派出所，12月12日晚上，於永中街上發現1部自小客車占用車道違停，隨即實施交通稽查，並對37歲顏姓駕駛人查證身分，所長莊大成發現前車乘客座有K盤1個，顏嫌自知難逃法網，主動交付安非他命及愷他命各2小包，但被警方起獲手槍1把、子彈5發，全案依槍砲、毒品罪嫌送辦。

▲台南市永康分局盤查違規停車車輛，起獲改造手槍及毒品，市警局長詹永茂頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方當時附帶搜索其車輛，果真於前乘客座位下，起獲非制式手槍1把、子彈5發，經初步鑑定認定具有殺傷力，即帶回偵訊，全案詢後依槍砲、毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市永康分局盤查違規停車車輛，起獲改造手槍及毒品，市警局長詹永茂頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局長呂世明表示，目前國內查獲非法槍枝，來源多以「操作槍」加以改造，顯示此類槍枝嚴重戕害社會治安，為保障修法前已合法擁有操作槍民眾之權益，設有法定6個月寬限期，如今寬限期限已過，違法持有者最高可處罰鍰新台幣20萬元，請民眾切勿以身試法。

▲台南市永康分局盤查違規停車車輛，起獲改造手槍及毒品，市警局長詹永茂頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局長詹永茂15日，至永康分局頒發破案茶，並表示同仁能如此盡忠職守，實屬不易，案件的偵辦過程環環相扣，惟有對案件抽絲剝繭、發揮孜孜矻矻的精神，才能完美偵破，對同仁的表現大為讚許，也希望未來能更站在人民的角度，受理報案程序務必精準，即使是治安諮詢也更需要從人民的感受出發，秉持同理心、感同身受，才是人民真正需要的守護。

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