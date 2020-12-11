真厲害！機車前掛財物遭竊　永康警憑3年前記憶迅速破案逮人

▲台南市永康分局大橋派出所警員劉耿銘，憑著3年前的記憶，迅速查明林姓竊盜女通緝犯涉有重嫌，將她緝獲移送及歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

臉書台南爆料公社等地方社團，有網友張貼在台南市永康區中華路與大橋二街口店家前，疑似有放置於機車腳踏墊上的束藥材遭竊，經永康分局網路巡邏發現後，雖尚未接獲報案仍主動調查，大橋派出所員警徹夜追查，11日下午2時50分將52歲犯嫌林姓女子查緝到案，另林女亦涉竊盜通緝，併案依法送辦。

警方說，12月10日下午4時多，有民眾前往永康區中華路賣場購物完後，發現掛在機車上剛購買的中藥材遭竊，向店家調閱監視器畫面發現是1名女子所為，被害人即PO至網路上提醒民眾注意。

永康分局網路巡邏發現後，發現本案尚無人報案，立即留言呼籲被害者前來報案，經永康局積極聯繫，被害人於11日下午到大橋派出所完成報案，並驚訝發現警方怎麼這麼快就找到竊嫌。

警方指出，大橋派出所警員劉耿銘，在偵辦本案時，見渋案女子的影像身影，依稀記得3年前在派出所實習時，曾處理過她的案件，所以才能迅速掌握身分，查出竊盜通緝犯林女涉嫌重大，經過漏夜調查，11日下午2時多，在中華路某出租套房緝獲林姓到案，全案偵訊後依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦及歸案。

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