遭酒店小姐嗆「我男友會跟你談」　他苦等不到對空開4槍嚇壞路人

記者張君豪、游宗樺／台北報導

台北市13日清晨5時許，一名男子手持道具槍，徒步走在民生東路一段23巷「永盛公園」旁人行道，不顧旁邊來往路人，直接高舉槍枝對空開了4槍，開完槍後大搖大擺離開，留下滿臉錯愕的目擊民眾。轄區警方獲報火速到場，在地面查扣4枚道具槍彈殼，將調閱附近監視器，追查涉案男子身份並約談其到案接受調查。

▲莽男續攤遭酒店小姐嗆聲憤而在永盛公園旁開槍，警方迅速逮捕並依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲莽男續攤遭酒店小姐嗆聲憤而在永盛公園旁開槍，中山二派出所所長陳俊銘說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，該名男子穿著黑色上衣、深色褲子，事發時高舉道具槍當街開了4槍，巨大槍聲劃破週末清晨，男子開完槍後，還大搖大擺走在馬路上。轄區警方獲報派員到場，進行拍照採證後扣回4枚操作槍彈殼。

警方事後循線找到這名開槍的黑衣男子，發現他使用的是可以擊發底火並退膛的操作槍。該男子到案後略有酒意，他向警方供稱，因周末晚間在中山區喝酒續攤，與酒店小姐細故口角，和他吵架的酒店小姐揚言要叫男朋友來討公道，雙方相約在永盛公園旁談判。

結果等到凌晨5點多對方遲遲未出現，他這才發現被放鳥，憤怒抓狂才會持操作槍在路旁開槍，嚇到一旁吃消夜、晨運的民眾紛紛走避報警，他也因此落網。

轄區中山警方則表示，根據槍砲彈藥刀械管制條例新法納管操作槍，在12月11日前，民眾持有操作槍需完成報繳或登記列管，儘管該男子落網後不願說出槍枝來源，訊後仍依違反社會秩序維護法68條、槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

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