她一走就起火...台南永康住宅火警疑縱火　涉案女子到案

▲台南市永康區勝利街住宅火警，疑有人為縱火之嫌，台南市永康分局，傳喚1名蔡姓女子到案說明，以釐清相關案情中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區勝利街14日晚上傳出住宅火警，火勢造成3間6樓加蓋鐵皮屋燒燬，幸好無人員傷亡，警方調查懷疑有人為縱火之嫌，台南市永康分局15日上午傳喚1名蔡姓女子到案說明，以釐清相關案情中。

永康分局指出，12月14日晚間7時許接獲民眾報案，稱轄內中華路兵仔市場附近發生火警，警方及消防人員火速前往，針對現場交通管制及撲滅火勢，清點現場人員後，所幸無人傷亡。警方實地查訪住家及商店時，發現有一名可疑女子在離開該處之後隨即發生火警，懷疑有人為縱火之嫌。

永康分局隨即成立專案小組，15日循線於麻豆區將該名葉姓女子帶回分局偵詢，將深入調查清相關案情。據了解，該名蔡姓女子是借住在發生火警的民宅，有目擊民眾指出，該名蔡姓女子離開後隨即發生火警，認為火警突然發生與該名女子有關。

警方表示，需待釐清蔡女與火警相關發生的關係，並將其說詞比對消防局上午的火場初期鑑識報告，看相關證詞與證據是否相符合，才能確認蔡女是否真正涉案。

台南市消防局119勤務中心，14日晚上7時許據報，永康區勝利街民宅發生火警，119派遣復興、公園、後甲及東門等分隊，連大隊部計出動12車29人前往搶救。

復興車組等到場後，發現住宅6樓部分全面燃燒，馬上請求2-3梯次支援，消防局119馬上增派2-3梯次，計21車50人前往搶救，消防人員全力出水搶救火勢下，火勢於晚上7時45分撲滅，並進行殘火處理，初步勘查計有勝利街內3間民宅5樓上之加蓋之6樓鐵皮屋被燒燬，內部有居家用品及雜物面積各約15平方公尺，供計約45平方公尺，幸無人員傷亡。

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